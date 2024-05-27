Формула-1: историческая победа Шарля Леклера в Гран-при Формулы-1 в Монако и слезы радости Князя Альбера II

Шарль Леклер (Ferrari) вошел в историю, одержав уверенную победу в 81-м Гран-при Монако! Первая победа монакского пилота на родной земле была встречена восторженными поздравлениями княжеской четы.

В это воскресенье в Монако царило счастье. Шарль Леклер с порога стартовой решетки накануне шагнул на самую вершину подиума на глазах у изумленной публики. После многочисленных неудач в предыдущие годы и горечи за «недоделанное дело» в Княжестве сегодня проклятие снято – сын отечества стал триумфатором на родине.

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Это еще и двойная победа для команды Ferrari, завоевавшей подиум на этом этапе чемпионата. Карлос Сайнс также подтвердил свои успехи в квалификационных заездах и вышел на третье место, уступив Оскару Пиастри (McLaren).

© Дирекция по связям / Манюэль Витали (Manuel Vitali) / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

Мечта жизни

Он мечтал об этой победе с самого начала и сделал это на глазах у своей семьи, друзей и болельщиков. Леклер с высочайшей гордостью «включил» национальный гимн улицах Княжества.

«Я с малолетства мечтал об этой гонке. После всего, что было в последние годы, когда я дважды стартовал первым, но победа ускользала от меня по тем или иным причинам, эти неудачи было трудно принять. Третья попытка удалась, и я счастлив. В моей карьере я крайне редко не мог сдержать свои эмоции от гонки. Естественно, для меня эта гонка много значит. Именно из-за нее я и мечтал стать пилотом Формулы-1.

За два круга до финиша я вышел из туннеля и ничего не видел. В этот момент я понял, что у меня слезы на глазах, а надо было сосредоточиться на двух оставшихся кругах, но меня переполняли эмоции. Приятно выигрывать дома. Это такой особый для меня Гран-при, я вырос здесь, это необыкновенно.

Это была эмоционально трудная гонка, потому что еще за пятнадцать кругов до финиша я надеялся, что уже ничего не может случиться, и чувства наполняли меня. Надо сказать, что я думал об отце (умершем в 2017 году) гораздо больше, чем мне казалось во время гонки. Он мне так много дал, чтобы я оказался здесь, я мечтал участвовать в этой гонке и выиграть ее, так что для меня это просто невероятно», рассказал еще не остывший монакский пилот в эфире Canal+.

© Дирекция по связям / Манюэль Витали (Manuel Vitali) / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

Князь растрогался до слез

Как и в прошлые годы, Князь Альбер II не пропустил ни одной секунды этого Гран-при вплоть до подиума, где он вместе с Княгиней Шарлен вручил награды трем первым пилотам. В это воскресенье Князь был растроган до слез при виде своего пилота на вершине подиума.

«Эмоций хватало. Мы очень давно знакомы. Помню, в 12 или 13 лет я впервые пошел во дворец с отцом, чтобы попробовать получить поддержку в моей карьере, которая становилась все более серьезной.

С того дня Князь всегда наблюдал за мной, всегда меня поддерживал, всегда находил правильные слова в нужный момент, а также в намного более трудные минуты. Он видел, как я рос, оказывал большую поддержку в течение всех этих лет, так что сегодня мы оба одинаково сильно взволнованы», рассказал нам Шарль на пресс-конференции.

© Дирекция по связям / Манюэль Витали (Manuel Vitali) / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

© Дирекция по связям / Манюэль Витали (Manuel Vitali) / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

© Дирекция по связям / Манюэль Витали (Manuel Vitali) / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

Гран-при Монако: Князь встретился с Шарлем Леклером перед квалификационными заездами