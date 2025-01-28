Маретерра Монако: мнения наших читателей
4 декабря 2024 года княжеская семья торжественно открыла Маретерру, новый экологический квартал Княжества. Проект потребовал 8 лет работы и более 6 000 рабочих. Спустя почти два месяца после его открытия редакция Monaco Tribune опросила своих читателей, что они о нём думают.
Многие из вас прогуливались по этому новому кварталу и его 500-метровой морской набережной. Приятная прогулка, но на ваш взгляд, главной проблемой является отсутствие растительности. Coco на Facebook предлагает, например: «Может быть, чуть больше растительности, но с ветерком у моря… Может, кактусы или другие суккуленты?!»
Вероника связалась с нами через Messenger и сообщила, что ей жаль, «что на прогулке нет растительности» и выразила свою обеспокоенность по поводу периодов сильной жары: «Летом в жару здесь может быть невыносимо». Клэр считает, что в квартале «слишком много бетона, особенно на западной стороне».
Бернар беспокоится о будущем бизнеса: «Я думаю о трудностях для торговых точек, окружённых бетоном и без зелени».
Футуристический дизайн
Дизайн зданий и наличие точек питьевой воды в этом квартале вас явно покорили. Бернар потерял дар речи от этой архитектуры: «Я поражен футуристическим вкусом этого ансамбля, который несмотря на то, что ещё не заселен, обещает быть прекрасным кварталом, окруженным водой и стоящим на воде».
Для Арианны «чёткие и верные» очертания квартала придают ему очарование. Кроме того, её поразил ослепительный солнечный свет, отражающийся от окон новых зданий.
Квартал неспеша оживает
Из дюжины первоначально запланированных магазинов лишь немногие уже открыли свои двери. Новые жители квартала ещё не все перебрались в него, жизнь здесь налаживается неспеша.
Жослин считает, что зал для медитации «совершенно не подходит из-за прогулок пешеходов», а Вероника говорит, что «жильё выглядит пустым» и что «здесь не хватает жизни». Мариус указывает на то, что «здесь не хватает здания для настоящих монегасков».
В целом отзывы об этом новом экологическом квартале очень положительные, многие из вас поделились с нами своими впечатлениями. Для Патриции и Микеле этот квартал «роскошный» и «великолепный». По словам Жаннин, квартал «пользуется большим успехом», а Сириль его просто «обожает». Пройдет еще несколько месяцев, и этот квартал станет настоящим местом для жизни!