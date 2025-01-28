Маретерра Монако: мнения наших читателей

4 декабря 2024 года княжеская семья торжественно открыла Маретерру, новый экологический квартал Княжества. Проект потребовал 8 лет работы и более 6 000 рабочих. Спустя почти два месяца после его открытия редакция Monaco Tribune опросила своих читателей, что они о нём думают.

Многие из вас прогуливались по этому новому кварталу и его 500-метровой морской набережной. Приятная прогулка, но на ваш взгляд, главной проблемой является отсутствие растительности. Coco на Facebook предлагает, например: «Может быть, чуть больше растительности, но с ветерком у моря… Может, кактусы или другие суккуленты?!»

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Вероника связалась с нами через Messenger и сообщила, что ей жаль, «что на прогулке нет растительности» и выразила свою обеспокоенность по поводу периодов сильной жары: «Летом в жару здесь может быть невыносимо». Клэр считает, что в квартале «слишком много бетона, особенно на западной стороне».

Бернар беспокоится о будущем бизнеса: «Я думаю о трудностях для торговых точек, окружённых бетоном и без зелени».

Футуристический дизайн

Дизайн зданий и наличие точек питьевой воды в этом квартале вас явно покорили. Бернар потерял дар речи от этой архитектуры: «Я поражен футуристическим вкусом этого ансамбля, который несмотря на то, что ещё не заселен, обещает быть прекрасным кварталом, окруженным водой и стоящим на воде».

Для Арианны «чёткие и верные» очертания квартала придают ему очарование. Кроме того, её поразил ослепительный солнечный свет, отражающийся от окон новых зданий.

Ультрасовременный квартал © Арианна Мингетти Мелани (Arianna Minghetti Melani) через Messenger

Монако растёт: княжеская семья торжественно открывает экологический квартал Маретерра

Квартал неспеша оживает

Из дюжины первоначально запланированных магазинов лишь немногие уже открыли свои двери. Новые жители квартала ещё не все перебрались в него, жизнь здесь налаживается неспеша.

Жослин считает, что зал для медитации «совершенно не подходит из-за прогулок пешеходов», а Вероника говорит, что «жильё выглядит пустым» и что «здесь не хватает жизни». Мариус указывает на то, что «здесь не хватает здания для настоящих монегасков».

© Сириль Тондю (Cyril Tondut) через Facebook

В целом отзывы об этом новом экологическом квартале очень положительные, многие из вас поделились с нами своими впечатлениями. Для Патриции и Микеле этот квартал «роскошный» и «великолепный». По словам Жаннин, квартал «пользуется большим успехом», а Сириль его просто «обожает». Пройдет еще несколько месяцев, и этот квартал станет настоящим местом для жизни!