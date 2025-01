Mareterra Monaco: cosa ne pensano i nostri lettori?

Il 4 dicembre 2024, la Famiglia Principesca ha inaugurato Mareterra, il nuovo eco-quartiere del Principato. Per realizzarlo ci sono voluti 8 anni di lavori e oltre 6.000 operai. Circa due mesi dopo l’inaugurazione, Monaco Tribune ha chiesto ai suoi lettori cosa ne pensano.

Siete stati in tanti ad aver passeggiato in questo nuovo quartiere e sui 500 metri del lungomare. È una passeggiata piacevole, ma avete subito notato la mancanza di verde. Coco su Facebook, ad esempio, ha suggerito: “Forse un po’ più di vegetazione, ma con il vento in riva al mare… Magari delle piante grasse?!”.

Pubblicità

Véronique ci ha contattato su Messenger per dirci che secondo lei è un peccato “che sul lungomare manchi il verde” e ha espresso la sua preoccupazione per il caldo: “In estate, con il caldo, potrebbe essere insopportabile”. Claire ritiene che ci sia “troppo cemento, soprattutto sul lato ovest”.

Bernard si preoccupa invece per i futuri negozi: “Temo che sarà un po’ difficile per i negozi che saranno sommersi dal cemento, senza verde”.

Un design futurista

Il design degli edifici e i giochi d’acqua del quartiere vi hanno chiaramente conquistato. Bernard è rimasto senza parole: “Sono sbalordito dalla visione futuristica di questo progetto che, sebbene non sia ancora abitato, promette di essere un bellissimo quartiere circondato dall’acqua e sull’acqua”.

Secondo Arianna, sono le linee “nette ed essenziali” del quartiere a renderlo affascinante. Inoltre, è rimasta colpita dalla luce del sole abbagliante che riflette sulle vetrate dei nuovi palazzi.

Un quartiere ultra moderno © Arianna Minghetti Melani su Messenger

Monaco si espande: la Famiglia Principesca inaugura l’eco-quartiere Mareterra

Un quartiere che piano piano prende vita

Della decina di negozi previsti inizialmente, sono pochi ancora ad avere aperto i battenti. I nuovi abitanti del quartiere non sono ancora tutti arrivati, la vita si farà largo a poco a poco.

Jocelyne ha notato che la sala di meditazione “non è affatto comoda per il passaggio dei pedoni”, mentre Véronique ci ha detto che “gli edifici sembrano vuoti” e che “mancano di vita”. Secondo Marius, invece, manca “un edificio per veri monegaschi”.

© Cyril Tondut su Facebook

In generale, il feedback su questo nuovo eco-quartiere è stato molto positivo e siete stati in molti a condividere con noi le vostre impressioni. Per Patrizia e Michele, il quartiere è “splendido” e “magnifico”. Secondo Jeannine, “è un grande successo” e a Cyril “è piaciuto molto”. Ci vorrà ancora qualche mese prima che la zona diventi un punto nevralgico della vita monegasca!