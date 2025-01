Mareterra Monaco : Qu’en pensent nos lecteurs ?

Le 4 décembre 2024, la Famille Princière a inauguré Mareterra, le nouvel écoquartier de la Principauté. Un chantier qui aura nécessité 8 années de travaux et plus de 6000 ouvriers. Presque 2 mois après son inauguration, Monaco Tribune a demandé à ses lecteurs ce qu’ils en pensent.

Vous avez été nombreux à vous balader dans ce nouveau quartier et à emprunter la promenade longue de 500 mètres en bord de mer. Une balade appréciable, mais tout d’abord, le manque de végétation fait tâche d’après vous. Coco sur Facebook, propose par exemple : « Peut-être un peu plus de végétation, mais avec le vent en bord de mer… Peut-être des plantes grasses ?! »

Publicité

Véronique nous a contacté via Messenger pour nous indiquer qu’elle trouve dommage « que la promenade soit dépourvue de végétation » et nous a fait part de son inquiétude concernant les périodes de forte chaleur : « En été avec la chaleur, cela risque d’être insupportable ». Claire, elle, trouve qu’il y a « trop de béton, surtout côté ouest »

Bernard s’inquiète lui pour les futurs commerces : « Je crains quelques difficultés pour les commerces noyés dans le béton sans verdure »

Un design futuriste

Le design des immeubles ainsi que les points d’eau du quartier vous ont visiblement conquis. Bernard en est resté bouche bée : « Je suis scotché par la vision futuriste de cette réalisation qui, malgré tout, non encore habitée promet un beau quartier entouré d’eau et sûr l’eau »

Pour Arianna, ce sont les lignes « nettes et essentielles » du quartier qui font son charme. De plus, elle a également été frappée par l’éblouissante lumière du soleil qui se reflète sur les vitres des nouveaux immeubles.

Un quartier ultra moderne © Arianna Minghetti Melani via Messenger

Monaco s’agrandit : La Famille Princière inaugure l’écoquartier Mareterra

Un quartier qui prend doucement vie

Parmi la douzaine de commerces initialement prévue, peu d’entre eux ont déjà ouvert leurs portes. Les nouveaux habitants du quartier ne sont pas encore tous arrivés, la vie s’y installe petit à petit.

Jocelyne trouve que la salle de méditation « n’est pas du tout adaptée aux passages des promeneurs » tandis que Véronique nous indique que « les logements ont l’air vides » et que « ça manque de vie ». Marius, lui, nous a indiqué qu’il manquait « un immeuble pour les vrais monégasques »

© Cyril Tondut via Facebook

Dans la globalité, les retours sur ce nouvel écoquartier sont très positifs, vous avez été nombreux à nous partager vos impressions. Pour Patrizia et Michele ce quartier est « splendide » et « magnifique ». Selon Jeannine, le quartier « est une belle réussite » et Cyril a lui « adoré ». Il faudra encore quelques mois avant que le quartier ne devienne un véritable lieu de vie !