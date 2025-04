Rugby : Le Tournoi Sainte Dévote s’apprête à faire son grand retour

La 13e édition du Tournoi Sainte Dévote, compétition internationale de rugby à 7 pour les joueurs de moins de 12 ans, se tiendra au Stade Louis-II les 25 et 26 avril 2025. Organisé par la Fédération Monégasque de Rugby en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, cet événement s’est imposé comme une référence dans le calendrier sportif international des jeunes.

Cette année, le tournoi accueillera 24 équipes représentant 21 nations, dont l’Afrique du Sud, l’Argentine, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Inde. Cette diversité offre aux jeunes joueurs une chance unique de se confronter à différentes cultures et styles de jeu. Les vainqueurs de l’édition 2024, les Blue Bulls d’Afrique du Sud, remettront leur titre en jeu.

© Direction de la Communication

« The Beast » comme parrain d’exception

Après Antoine Zeghdar, champion olympique de rugby à 7 aux Jeux de Paris 2024, c’est au tour de Tendai Mtawarira, surnommé « The Beast », d’être le parrain de cette édition. Cette légende du rugby sud-africain, champion du monde 2019 avec les Springboks et quatrième joueur le plus capé de l’histoire de son pays (117 sélections), viendra encourager les jeunes participants avec sa présence imposante.

© Fédération Monégasque de Rugby

Au-delà de la compétition, un festival du rugby inclusif

La Fédération Monégasque de Rugby a également développé plusieurs initiatives pour promouvoir les valeurs du sport. Le « Rugby pour tous » proposera des initiations aux enfants et jeunes adultes en situation de handicap, tandis que le « Rugby Tots » initiera les 2-7 ans au ballon ovale. Un parcours « Ninja Box », inspiré de l’émission « Ninja Warrior », complétera ces activités gratuites.

Le Trophée Sainte Dévote, match traditionnel entre Monaco et Lucciana (Corse), symbolisera l’amitié entre la Principauté et l’île de Beauté.

Pour le grand public, l’entrée est libre et gratuite, et les festivités débuteront à 09h45 les deux jours de compétition.

