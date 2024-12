Monaco s’agrandit : La Famille Princière inaugure l’écoquartier Mareterra

Lancé en 2015 avec un coût de 2 milliards d’euros, le quartier Mareterra a enfin été dévoilé ce mercredi 4 décembre.

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ainsi que des membres du Gouvernement et des personnalités de Monaco ont inauguré le nouvel écoquartier de Mareterra.

Ce projet ambitieux, entièrement construit sur la mer Méditerranée, s’étend sur six hectares et représente une augmentation de 3 % de la superficie de la Principauté.

Dans son discours, le Prince Albert II a souligné l’importance symbolique de cette extension : « La présente extension en mer restera, j’espère, comme un symbole, car elle incarne ma vision, celle d’une Principauté qui ose, qui embrasse l’audace, mais qui maîtrise son destin avec sagesse et sait écouter l’environnement ».

Un complexe de logements de luxe et d’espaces publics

Huit années de travaux ont été nécessaires pour donner vie à ce quartier. Plus de 300 entreprises et 6 000 personnes ont travaillé jour et nuit pour finaliser cette extension de la Principauté, livré avec six mois d’avance sur le calendrier initial.

Avec un coût de 2 milliards d’euros, ce nouveau quartier a été pensé pour répondre aux enjeux climatiques et urbains de demain.

Conçu pour anticiper une élévation du niveau de la mer d’un mètre d’ici un siècle, Mareterra respecte les normes antisismiques les plus strictes.

Le quartier offre près de trois hectares d’espaces publics, dont un parc d’un hectare et une promenade de 500 mètres en bord de mer.

Il compte 120 appartements de très haut standing, 10 villas, de nombreux commerces, des restaurants et un port de plaisance de 16 anneaux.

À Mareterra, on y trouve également une piscine avec une vue plongeante sur la mer et qui porte le nom de la Princesse Charlène, la place Princesse Gabriella mais aussi, l’esplanade et la promenade Prince Jacques.

Un projet architectural durable

Ce quartier intègre des éléments novateurs comme la « Grotte Bleue », un espace permettant d’observer la vie sous-marine. Des biologistes et experts ont été mobilisés pour protéger la biodiversité marine tout au long des travaux.

Des mesures spécifiques, comme le déplacement des espèces marines et l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, ont été mises en place.

Enfin, des architectes renommés, tels que Renzo Piano, Tadao Ando et Norman Foster, ont participé à la création des bâtiments et des villas, toujours dans le respect de l’environnement. Le paysagiste Michel Desvigne était également mobilisé pour concevoir l’ensemble de l’écoquartier.

Monaco, pionnière des Aires Marines Protégées (AMP) urbaines



Enfin, cette journée spéciale s’est clôturée par un spectacle mêlant des feux d’artifice et des drones, afin de saluer le travail colossal des équipes mobilisées ces dernières années.

