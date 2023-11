Le chantier Mareterra sera terminé en 2024

Une fois le chantier terminé, six hectares de surface auront été ajoutés au territoire de la Principauté. ©Mareterra

La société Anse du Portier, promotrice du projet, a partagé l’information ce lundi.

C’est un chantier colossal de deux milliards d’euros avec, à la clé, une nouvelle extension en mer. Il s’agit là d’un agrandissement de six hectares, soit 3% du territoire monégasque, directement gagnés sur l’eau depuis l’Anse du Portier. Et ce projet, a rapporté l’Anse du Portier à l’Agence France Presse (AFP), sera prêt l’année prochaine, avec quelques mois d’avance.

Cinq nouveaux immeubles de luxe, 14 villas, un espace commercial, un nouveau port, un parking public de 165 places et un parc végétalisé verront le jour, entres autres infrastructures. Depuis son lancement, Mareterra se veut éco-responsable avec la promesse de plantation de 800 arbres, la création de nids d’oiseaux et d’hôtels à insectes, ainsi que de 600 mètres de piste cyclable et de 19 000 m2 de zone piétonne. L’installation de 9 000 m2 de panneaux solaires est également prévue.

Pour Guy-Thomas Levy-Soussan, administrateur délégué à l’Anse du Portier : « Mareterra est un véritable accomplissement pour Monaco. La mer est ainsi un nouveau terrain à conquérir mais il ne faut pas l’abîmer. » Pour rappel, le chantier avait commencé en 2015.