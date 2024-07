Da esotici a domestici: le migliori foto del nostro concorso sugli animali

Cani, gatti, camosci, giraffe, orsi, tartarughe… siete stati in tanti a condividere le vostre foto.

A metà luglio, Monaco Tribune ha lanciato un concorso fotografico con in palio due biglietti per il Jardin Animalier Rainier III. Per tentare la fortuna, bastava postare una foto a tema “Animali” come commento al post su Facebook. Naturalmente erano ammessi tutti gli animali, sia quelli domestici, sia quelli selvatici o quelli immortalati in uno zoo, per esempio.

Pubblicità

Ecco una selezione delle foto più belle:

Cani, i re di Monaco

I proprietari di cani vanno fieri dei loro amici a quattro zampe, e a buon ragione! Abbiamo ricevuto decine di foto di cani che posano davanti all’obiettivo come vere e proprie star.

© Sophie Muller © Bret Neh © Angeline Vignes © Béatrice Couvret © Isabelle Beraudo © Kinou Calleya

I gatti sono molto apprezzati

I gatti sono le star di Internet e anche il nostro gruppo Facebook lo conferma. Molti di voi hanno inviato foto di gatti in tutte le posizioni possibili, soprattutto mentre dormono.

Francis, ad esempio, ci presenta il suo gattino, che sembra apprezzare molto la sua siesta durante le ore più calde della giornata. Lo stesso vale per i gatti di Charlotte, Corinne e Sophie. Carina, invece, presenta con orgoglio “una gattina” che è stata appena salvata e che presto, una volta abituata alla sua nuova casa, si metterà a poltrire come i suoi simili.

© Francis Vrgn © Charlotte Jadoul © Corinne Vergon © Sophie Vasseur © Carina Krcz

Scopriamo insieme i nuovi nati del Jardin animalier Rainier III

Esemplari esotici e selvatici

Cani e gatti non sono gli unici ad essere stati fotografati. Abbiamo ricevuto anche alcune splendide foto di animali selvatici.

Stéphanie ha condiviso una foto scattata durante un safari di un orso che si rotola a terra. Florence ci ha mostrato un’imponente e “graziosa tartaruga”. Jacques ha postato un carinissimo “giovane camoscio del Mercantour”, mentre Nathalie una magnifica foto di un fenicottero rosa acceso.

© Stéphanie Mercier © Florence Brogi © Jérome Salerno © Jacques Hen © Nathalie Damiano © Aurélie Varitto

La guida completa alle piscine di Monaco

Il vincitore

La fortunata vincitrice del nostro concorso è Alix Loris Leanna, che ha vinto due biglietti per il Jardin Animalier Rainier III. La sua foto ritraeva un tenero cucciolo tra le braccia di un adorabile bambino. Un duo perfetto e decisamente vincente.