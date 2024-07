De l’exotique au domestique : les meilleurs photos de notre concours animalier

Chiens, chats, chamois, girafes, ours, tortues vous avez été nombreux à partager vos photos.

Mi-juillet, Monaco Tribune lançait un concours photos pour remporter deux places au Jardin Animalier Rainier III. Pour avoir la chance de les gagner, il fallait poster en commentaire du post Facebook une photo sur le thème « Animal ». Tous les animaux étaient bien évidemment acceptés qu’ils soient vos animaux de compagnie, des animaux sauvages ou bien d’autres pris au sein d’un zoo, par exemple.

Voici un florilège des plus jolies photos :

Les chiens, rois de Monaco

Les propriétaires de chiens sont fiers de leurs animaux de compagnie et il y a de quoi ! Nous avons reçu des dizaines de photos de chiens qui prennent tout simplement la pose devant l’objectif. De vrais stars.

© Sophie Muller © Bret Neh © Angeline Vignes © Béatrice Couvret © Isabelle Beraudo © Kinou Calleya

Les chats ont la côte

Les chats sont les stars d’internet et cela se confirme aussi sur Facebook. Vous avez été nombreux à nous présenter des photos de chats dans toutes les positions possibles, notamment lorsqu’ils dorment.

Francis, par exemple, nous présente son petit chat qui a l’air de pleinement apprécier sa sieste à l’heure des fortes chaleurs. De même pour le chat de Charlotte, Corinne ou encore Sophie. Carina, elle, nous présente avec plaisir « une petite minette » tout juste sauvée qui ne tardera pas à se prélasser comme ses congénères, une fois habituée à son nouveau domicile.

© Francis Vrgn © Charlotte Jadoul © Corinne Vergon © Sophie Vasseur © Carina Krcz

L’exotisme et le sauvage au rendez-vous

Les chiens et les chats ne sont pas les seuls à être pris en photo. De magnifiques photos d’animaux sauvages nous sont parvenues.

Stéphanie nous a partagé la photo d’un ours se roulant par terre qu’elle a prise lors d’un safari. Florence, elle, nous fait découvrir une imposante et « jolie tortue. » Jacques nous a montré un très mignon et « jeune chamois dans le Mercantour », alors que Nathalie a posté la magnifique photo d’un flamant rose éclatant.

© Stéphanie Mercier © Florence Brogi © Jérome Salerno © Jacques Hen © Nathalie Damiano © Aurélie Varitto

Notre gagnante

L’heureuse gagnante de notre concours n’est autre que Alix Loris Leanna qui remporte deux tickets pour le Jardin Animalier Rainier III. Elle nous a présenté un mignon petit chiot dans les bras d’une adorable enfant. Un duo parfait et gagnant.