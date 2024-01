Comment s’occupe-t-on des animaux au Jardin Animalier Rainier III ?

Monaco Tribune a suivi le quotidien des soigneurs animaliers du parc monégasque.

Il est 8h, le Jardin Animalier Rainier III est d’ores et dĂ©jĂ en mouvement. Le premier repas des habitants du parc ne saurait tarder mais encore faut-il prĂ©parer plusieurs dizaines de gamelles en tout genre, chacune distribuĂ©e dans les diffĂ©rents lieux de vie des animaux.

Entre passion, rigueur et efficacité, découvrez notre reportage sur le quotidien de Laurent Peyronel, directeur du site, et de Damien Vidal, soigneur animalier. Partez à la rencontre des serpents, tatous, singes et multiples volatiles du Jardin Animalier Rainier III.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monaco Tribune pour ne manquer aucun de nos reportages à Monaco !

Quand le Jardin Animalier de Monaco donne la vie