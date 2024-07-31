От экзотических до домашних: лучшие кадры нашего фотоконкурса животных

Собаки, кошки, серны, жирафы, медведи, черепахи – многие из наших читателей поделились своими фотографиями.

В середине июля редакция Monaco Tribune объявила фотоконкурс, призом которого были два билета в зоопарк Ренье III. Чтобы побороться за этот приз, надо было отправить в комментарии к посту в Facebook фотографию на тему «Животное». Принимались фотографии всех животных – от домашних до диких – и даже фото из зоопарка.

Pеклама

Предлагаем вам подборку лучших фотографий:

Собаки – короли Монако

Владельцы собак гордятся своими питомцами, и не зря! К нам в редакцию пришли десятки фотографий собак, позирующих перед объективом. Настоящие звезды!

© Софи Мюллер (Sophie Muller) © Брет Нэ (Bret Neh) © Анжелин Винь (Angeline Vignes) © Беатрис Кувре (Béatrice Couvret) © Изабель Беродо (Isabelle Beraudo) © Кину Каллейа (Kinou Calleya)

Кошки котируются

Кошки – звезды интернета, и это также подтверждается в Facebook. Многие из наших читателей прислали нам фотографии своих кошек в самых разных позах, в частности, спящими.

Франсис, например, представил нам своего котенка, который, судя по всему, ценит сиесту в сильную жару. Его удовольствие разделяют кошки Шарлотты, Коринн и Софи. А Карина с удовольствием представила нам своего только что спасенного «маленького котенка», который стал нежиться, как и его соплеменники, как только привык к своему новому дому.

© Francis Vrgn © Шарлотт Жадуль (Charlotte Jadoul) © Коринн Вергон (Corinne Vergon) © Софи Вассер (Sophie Vasseur) © Carina Krcz

В этом месяце зоопарк Ренье III приютил и спас много птиц

Встреча с экзотикой и дикой фауной

Собаки и кошки – не единственные фотомодели. В редакцию пришли замечательные фотографии диких животных.

Стефани поделилась с нами фотографией растянувшегося на земле медведя, которую она сделала во время сафари. Флоранс запечатлела импозантную «красивую черепаху». Жак снял очаровательную «юную серну в заповеднике Меркантур», а Натали прислала великолепную фотографию розового фламинго.

© Стефани Мерсье (Stéphanie Mercier) © Флоранс Брожи (Florence Brogi) © Жером Салерно (Jérome Salerno) © Жак Эн (Jacques Hen) © Натали Дамиано (Nathalie Damiano) © Орели Варитто (Aurélie Varitto)

Как ухаживают за животными в зоопарке Ренье III?

Наш победитель

Счастливой победительницей нашего конкурса стала Аликс Лорис Леанна, которая и получит два билета в зоопарк Ренье III. Она представила нам очаровательного котенка на руках у обаятельного ребенка. Сладкая парочка победителей!