От экзотических до домашних: лучшие кадры нашего фотоконкурса животных
Собаки, кошки, серны, жирафы, медведи, черепахи – многие из наших читателей поделились своими фотографиями.
В середине июля редакция Monaco Tribune объявила фотоконкурс, призом которого были два билета в зоопарк Ренье III. Чтобы побороться за этот приз, надо было отправить в комментарии к посту в Facebook фотографию на тему «Животное». Принимались фотографии всех животных – от домашних до диких – и даже фото из зоопарка.
Предлагаем вам подборку лучших фотографий:
Собаки – короли Монако
Владельцы собак гордятся своими питомцами, и не зря! К нам в редакцию пришли десятки фотографий собак, позирующих перед объективом. Настоящие звезды!
Кошки котируются
Кошки – звезды интернета, и это также подтверждается в Facebook. Многие из наших читателей прислали нам фотографии своих кошек в самых разных позах, в частности, спящими.
Франсис, например, представил нам своего котенка, который, судя по всему, ценит сиесту в сильную жару. Его удовольствие разделяют кошки Шарлотты, Коринн и Софи. А Карина с удовольствием представила нам своего только что спасенного «маленького котенка», который стал нежиться, как и его соплеменники, как только привык к своему новому дому.
Встреча с экзотикой и дикой фауной
Собаки и кошки – не единственные фотомодели. В редакцию пришли замечательные фотографии диких животных.
Стефани поделилась с нами фотографией растянувшегося на земле медведя, которую она сделала во время сафари. Флоранс запечатлела импозантную «красивую черепаху». Жак снял очаровательную «юную серну в заповеднике Меркантур», а Натали прислала великолепную фотографию розового фламинго.
Наш победитель
Счастливой победительницей нашего конкурса стала Аликс Лорис Леанна, которая и получит два билета в зоопарк Ренье III. Она представила нам очаровательного котенка на руках у обаятельного ребенка. Сладкая парочка победителей!