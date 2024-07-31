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Конкурс

От экзотических до домашних: лучшие кадры нашего фотоконкурса животных

Автор: Théo Briand
Опубликовано 31 июля 2024
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© Софи Мюллер (Sophie Muller)
Автор: Théo Briand
- 31 июля 2024

Собаки, кошки, серны, жирафы, медведи, черепахи – многие из наших читателей поделились своими фотографиями.

В середине июля редакция Monaco Tribune объявила фотоконкурс, призом которого были два билета в зоопарк Ренье III. Чтобы побороться за этот приз, надо было отправить в комментарии к посту в Facebook фотографию на тему «Животное». Принимались фотографии всех животных – от домашних до диких – и даже фото из зоопарка.

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Предлагаем вам подборку лучших фотографий:

Собаки – короли Монако

Владельцы собак гордятся своими питомцами, и не зря! К нам в редакцию пришли десятки фотографий собак, позирующих перед объективом. Настоящие звезды!

chien-concours-cursinu
© Софи Мюллер (Sophie Muller)
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© Брет Нэ (Bret Neh)
chien-concours-animalier
© Анжелин Винь (Angeline Vignes)
jazzou-chien-concours
© Беатрис Кувре (Béatrice Couvret)
chien-concours-jardin animalier
© Изабель Беродо (Isabelle Beraudo)
chien-jardin-animalier
© Кину Каллейа (Kinou Calleya)

Кошки котируются

Кошки – звезды интернета, и это также подтверждается в Facebook. Многие из наших читателей прислали нам фотографии своих кошек в самых разных позах, в частности, спящими.

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Франсис, например, представил нам своего котенка, который, судя по всему, ценит сиесту в сильную жару. Его удовольствие разделяют кошки Шарлотты, Коринн и Софи. А Карина с удовольствием представила нам своего только что спасенного «маленького котенка», который стал нежиться, как и его соплеменники, как только привык к своему новому дому.

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© Francis Vrgn
chat-concours-jardin-animalier
© Шарлотт Жадуль (Charlotte Jadoul)
© Коринн Вергон (Corinne Vergon)
chats-sieste
© Софи Вассер (Sophie Vasseur)
Carina-chat-sauvé
© Carina Krcz

В этом месяце зоопарк Ренье III приютил и спас много птиц

Встреча с экзотикой и дикой фауной

Собаки и кошки – не единственные фотомодели. В редакцию пришли замечательные фотографии диких животных.

Стефани поделилась с нами фотографией растянувшегося на земле медведя, которую она сделала во время сафари. Флоранс запечатлела импозантную «красивую черепаху». Жак снял очаровательную «юную серну в заповеднике Меркантур», а Натали прислала великолепную фотографию розового фламинго.

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© Стефани Мерсье (Stéphanie Mercier)
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© Флоранс Брожи (Florence Brogi)
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© Жером Салерно (Jérome Salerno)
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© Жак Эн (Jacques Hen)
flamant-rose-concours-jardin-animalier
© Натали Дамиано (Nathalie Damiano)
ours-concours
© Орели Варитто (Aurélie Varitto)

Как ухаживают за животными в зоопарке Ренье III?

Наш победитель

Счастливой победительницей нашего конкурса стала Аликс Лорис Леанна, которая и получит два билета в зоопарк Ренье III. Она представила нам очаровательного котенка на руках у обаятельного ребенка. Сладкая парочка победителей!

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