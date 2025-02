Monaco eletta miglior destinazione europea del 2025 davanti ad Amsterdam e Madrid

Monaco è in cima alla classifica di "European Best Destinations" © Monaco Tribune

Dopo Bordeaux nel 2015, nessun’altra città francofona aveva ottenuto questo riconoscimento.

Il sito European Best Destination ha pubblicato la lista delle destinazioni europee più di tendenza del 2025 e la grande vincitrice è Monaco, con oltre 115.000 voti. Dopo un secondo posto nel 2024, il Principato quest’anno è arrivato in testa alla classifica ed è stato scelto tra oltre 500 destinazioni, una più accattivante dell’altra.

Questo prestigioso riconoscimento è la prova del fascino unico del Principato. “Mix perfetto di sostenibilità, lusso, cultura, gastronomia, benessere, sport ed eventi tutto l’anno, Monaco offre un’esperienza eccezionale per tutti i viaggiatori”, riporta il sito specializzato.

Secondo Guy Antognelli, Direttore del Turismo e dei Congressi, questo “dimostra che il lavoro quotidiano dei professionisti del turismo e dell’ospitalità, delle guide, dei commercianti, dei servizi pubblici e dei centri di attrazione sta dando i suoi frutti; è la prova che le iniziative innovative messe in atto in tutto il Paese sono efficaci, così come le recenti ristrutturazioni effettuate in molte strutture partner, volte a mantenere un livello di qualità e servizio eccezionale”.

Dietro Monaco si sono classificate Riga, in Lettonia, Dubrovnik, in Croazia, Madrid, in Spagna, Namur, in Belgio, Amsterdam nei Paesi Bassi, Olhão in Portogallo e l’isola di Mljet in Croazia. Éze e Cassis sono le due destinazioni francesi premiate dal sito, rispettivamente al 15° e 18° posto.