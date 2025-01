Voeux de la Mairie : Ce qu’il faut savoir sur le Marché de la Condamine et le Jardin Exotique

Comme le veut la tradition, la Mairie de Monaco a présenté ses vœux à la presse. Cette année, ce rendez-vous a eu lieu dans la Salle des Mariages, récemment rénovée.

Ce jeudi 16 janvier 2025, Georges Marsan, accompagné de plusieurs membres du Conseil Communal, a profité de cette rencontre pour dresser un bilan des réalisations de 2024 et partager les perspectives ambitieuses pour l’année à venir.

L’année écoulée a été marquée par de nombreuses réalisations. Parmi celles-ci, l’inauguration de la Salle du Conseil entièrement rénovée, qui complète les réaménagements du Hall d’honneur et de la Salle des Mariages, ou encore la réouverture de la crèche de Monte-Carlo aujourd’hui.

Georges Marsan a également salué les progrès significatifs des travaux de l’Îlot Pasteur, futur site de la Médiathèque Caroline, de la nouvelle Salle de Spectacle et de l’Espace de Répétition : « Nous sommes fiers d’offrir depuis le 1er janvier un accès gratuit à l’ensemble des ressources de notre Médiathèque », a-t-il ajouté.

L’année 2024 a également vu le succès de la Foire Attractions, le Village des Sports, U Sciaratu et notamment le Village de Noël qui a rencontré un grand succès avec un record d’entrées et une fréquentation en progression de 30% : « Nous avons eu d’excellents retours », s’est réjouit Georges Marsan.

Des chantiers « stratégiques » pour 2025

« La nouvelle année qui vient de commencer s’annonce stratégique », a affirmé le Maire.

Attendu avec impatience, le Jardin Exotique, fermé depuis 2020, va rouvrir à la fin de l’été ! Il faut s’attendre à une toute nouvelle expérience. En effet, la Mairie a mis en place la rénovation de la conciergerie et l’installation d’un espace bar, afin de moderniser les lieux. Il sera possible d’accéder à cet espace, sans payer l’entrée du Jardin Exotique.

Si le Jardin Exotique était réputé difficile d’accès avant sa fermeture, avec le Parking des Salines à quelques mètres et les lignes de bus, il sera désormais très facile de s’y rendre : « Il n’y a plus d’excuses ! », a, par ailleurs, commenté une élue.

Les travaux de rénovation du Marché de la Condamine débuteront ces prochains mois : « Ces travaux sont essentiels. Ils visent à renforcer l’attractivité, la convivialité, la qualité d’accueil et à mettre au meilleur niveau d’excellence ce lieu si populaire de notre Principauté. Ces travaux vont permettre d’augmenter significativement le confort de la clientèle, les conditions de travail des commerçants, tout en respectant les contraintes techniques qui nous ont été imposées. C’est un projet prioritaire. Notre mairie reste toujours très active. Elle modernise et améliore le cadre de vie des Monégasques et des résidents », a expliqué le Maire.

Enfin, concernant l’Espace Lamartine, le site reste fermé en raison d’un important dégât des eaux ayant impacté la structure. Le Maire, Georges Marsan, a précisé que des expertises sont en cours afin d’évaluer les possibilités de rouvrir partiellement les lieux : « Nous sommes en attente des résultats des experts qui pourraient nous autoriser à ouvrir d’abord le rez-de-chaussée, qui a été le moins touché par les dommages ». Nathalie Vaccarezza a ajouté : « On a réussi à maintenir une majorité des activités sur des sites extérieurs, sur des salles prêtées par d’autres services ».

La Mairie de Monaco adopte une « Charte de déontologie de l’Élu Communal »