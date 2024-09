Premier discours pour le nouveau Ministre d’État Didier Guillaume : Monaco doit être « une puissance éthique » 

Le Ministre d'Etat a affirmé mettre « toute sa détermination et son énergie au service du Prince Souverain » © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Après son discours, le Prince Albert II et le Ministre d’État sont allés découvrir l’exposition « Monaco Libéré ! » et le nouveau timbre à l’effigie général Frederick.

Au lendemain de sa prise de fonction officielle, Didier Guillaume, le nouveau Ministre d’État de Monaco, a prononcé son premier discours public, ce mardi soir, lors de l’inauguration de l’exposition « Monaco libéré ! 3 septembre – 28 décembre 1944 » sur le parvis du Ministère d’État.

Publicité

Son discours n’a cessé de démontrer sa volonté de servir le Prince Souverain et par conséquent toute la Principauté, devant un important parterre d’officiels et de personnalités monégasques, parmi lesquels le Président du Conseil National, Thomas Brezzo ; les conseillers du Gouvernement-Ministres ; l’Ambassadeur de France, Jean d’Haussonville ; l’Ambassadrice des Etats-Unis, Denise Campbell Bauer ; le Maire de Monaco, Georges Marsan ; le Maire de Beausoleil, Gérard Spinelli et bien d’autres.

Un engagement fort au service de la Principauté

Dès le début de son allocution, Didier Guillaume a exprimé son honneur de prendre la parole pour la première fois en tant que Ministre d’État, mesurant toute la confiance que le Prince Albert II a placée en lui. « Je mettrai toute ma détermination et mon énergie à votre service, au service du Prince Souverain, au service de ce beau Pays dans lequel j’ai à présent la chance d’officier », a-t-il déclaré.

Il a également partagé son admiration de longue date pour Monaco et sa population : « L’Histoire de la Principauté s’est construite, au fil des siècles, grâce à la vision de leurs souverains, dans un effort constant de travail et d’adaptation aux changements du monde qui l’entoure. »

Monaco : Une puissance éthique, modèle de paix

Didier Guillaume a repris les mots du Prince Albert II, qui lors de son discours d’avènement avait exprimé un rêve pour Monaco. « I had a dream », a rappelé le Ministre d’État, citant le souhait du Prince de voir Monaco devenir « un pays producteur de modèles : modèle de vie, modèle de développement, modèle de bien-être, modèle de paix. » Didier Guillaume a affirmé son engagement à être le garant de cette vision aux côtés du Prince, en s’assurant que Monaco soit une « puissance éthique, une puissance modèle. »

© Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Les 80 ans de la libération de Monaco

La suite de son discours s’est davantage concentré sur l’exposition qu’il était venu inaugurer avec le Prince Albert II en invitant le Souverain à « inaugurer dans le hall du Ministère d’Éat, l’exposition. »

Le Prince Albert II inaugure l’exposition « Monaco libéré ! », une fenêtre instructive sur la fin de la Seconde Guerre mondiale

Le Ministre d’État a salué les efforts de collaboration entre différentes institutions pour organiser cette exposition, notamment la Mission de préfiguration des Archives nationales, les Archives du Palais, et l’Institut audiovisuel. Il a exprimé sa reconnaissance envers les commissaires de l’exposition pour leur travail remarquable, qui a permis de « raviver la mémoire de faits historiques trop méconnus, notamment des jeunes générations. »

Didier Guillaume a insisté sur l’importance de la mémoire historique, en particulier pour les jeunes générations qui « devront prendre le relais afin que la flamme de l’histoire ne s’éteigne pas, ne s’éteigne jamais », a-t-il exhorté.

Didier Guillaume a clôturé son discours en sollicitant les dignitaires présents à découvrir l’exposition avant d’inviter le Prince Albert II à se joindre à lui afin de lui présenter « le timbre à l’effigie du général Frederick, émis par l’Office des timbres-poste de la Principauté »