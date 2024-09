Le Prince Albert II inaugure l’exposition « Monaco libéré ! », une fenêtre instructive sur la fin de la Seconde Guerre mondiale

Une occasion rare de pénétrer dans cette institution qu’est le Ministère d’Etat.

C’est un travail de fourmis auquel se sont livrés Thomas Fouilleron, Stéphane Lamotte, Michaël Bloche et Vincent Vatrican. En fouillant dans les archives nationales, celles du Palais princier, de l’Institut audiovisuel de Monaco, des Alpes-Maritimes, dans les fonds de la Médiathèque de Monaco et jusqu’au Consulat de Monaco à Nantes, les quatres hommes habitués à collaborer offrent ici une exposition rare sur une période méconnue de l’histoire de la Principauté : sa libération.

Entre l’occupation allemande, le débarquement en Provence, l’arrivée des Américains et des Français en Principauté et les remous politiques subséquents, l’exposition Monaco libéré ! retrace en quelques panneaux riches et concis, l’histoire mouvementée du début de la libération jusqu’à la majorité du Prince Rainier III, qui marque un nouveau chapitre pour Monaco.

Une présentation thématique de l’Histoire

Plutôt qu’une présentation temporelle des événements, le choix s’est porté sur une présentation thématique. Ainsi l’exposition se concentre sur des événements marquants comme la libération, le communisme à Monaco, le retour de la France et le Prince Rainier III entre autres. Thomas Fouilleron l’explique très bien : « Nous avons voulu donner du sens et dépasser la frise chronologique. »

Michaël Bloche présentant le « moment communiste » de Monaco © Monaco Tribune / Théo Briand

Parfaitement documentée, l’exposition permet de se plonger dans cette Principauté de fin de guerre où les privations en eau, gaz et électricité se font nombreuses. Loin de l’image d’une Principauté déserte, on découvre que les rues de Monaco sont en réalité pleine de vie. On y retrouve des cartes qui montrent les lieux importants de la libération et les abris qui ont servi à protéger la population lors des bombardements.

L’exposition se termine avec des images vidéos de ce tournant de l’histoire où l’on peut assister, depuis une fenêtre, à la retraite des Nazis sur la place de Moulins.

Vidéos d’archive de la libération de Monaco © Monaco Tribune / Théo Briand

Le Prince Albert II rencontre l’histoire

Après une journée bien chargée, le Souverain s’est rendu au Ministère d’Etat pour découvrir et inaugurer cette nouvelle exposition, accessible à tous et gratuitement jusqu’au 31 janvier 2025 dans le hall du Ministère d’Etat.

© Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

En compagnie du nouveau Ministre d’Etat Didier Guillaume et des créateurs de l’exposition. Le Prince a pu, comme les nombreux visiteurs attendus, comprendre tous les tenants et aboutissants d’une partie importante de l’histoire de Monaco qui aurait pu voir la gouvernance de la dynastie des Grimaldi s’éteindre au profit d’une République ou d’un rattachement à la France.

© Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Le Prince a ensuite assisté au tout premier discours public de Didier Guillaume avant de signer, au sein du Ministère d’Etat, le nouveau timbre de l’Office des Timbres rendant hommage au Général Robert Frederick qui avait reçu l’ordre de libérer le sud de la France et par conséquent Monaco.

Le Prince Albert signant le nouveau timbre du Général Frederick © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

