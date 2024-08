Le Prince Albert II dans le Var pour les commémorations des 80 ans du Débarquement

Plusieurs célébrations ont eu lieu en présence du Prince Albert II et du Ministre d’Etat.

Le 15 août 1944, la 36ème Division d’Infanterie de l’armée des Etats-Unis débarquait sur la plage du Dramont à Saint-Raphaël lors de l’opération Dragoon. 80 ans plus tard, plusieurs personnalités et dirigeants se sont retrouvés ce jeudi 15 août, dont le président français Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, pour assister à la cérémonie internationale à la nécropole de Boulouris. Une cérémonie, maintenue malgré la pluie, à laquelle a pris part le Prince Albert II afin de rendre hommage aux vétérans.

© Manuel Vitali / Direction de la Communication

À la Motte, le premier village entre Fréjus et Draguignan libéré par les parachutistes Américains, c’est le Ministre d’État de la Principauté Pierre Dartout qui était présent pour l’inauguration de la statue de Robert Frederick, commandant des unités de la 1st Airbone Task Force. Ce héros de la Seconde guerre mondiale a maintenant une sculpture en bronze de plus d’1m90, financée en partie par Monaco.

Le Ministre d’Etat Pierre Dartout © Manuel Vitali / Direction de la Communication

« C’est un moment très émouvant et la Principauté a bien fait de participer à l’érection de ce monument. Le Prince y tenait tout particulièrement car cela rend hommage à ceux qui ont libéré la France et Monaco par la même occasion », a déclaré Pierre Dartout au micro de Monaco Info.

Il faudra attendre le 3 septembre prochain pour que Monaco commémore à son tour le 80e anniversaire de sa libération. Au programme ? Divers hommages en l’honneur de la contribution décisive de l’armée américaine.