Князь Альбер II в департаменте Вар на праздновании 80-летнего юбилея высадки союзников

Князь Альбер II и государственный министр присутствовали на нескольких юбилеях.

15 августа 1944 года, в рамках операции «Дракон», союзники начали высадку десанта на 18 пляжах департамента Вар, от Тулона до Канн. Спустя 80 лет многие видные деятели и руководители из Африки, Франции и Монако, включая президента Франции Эммануэля Макрона и Николя Саркози, а также ветеранов войны, среди которых был Херберт Траубе, встретились в четверг, 15 августа.

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Князь Альбер II и Херберт Траубе © Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец — Эммануэль Пита (Emmanuel Pita)

Они приняли участие в международной церемонии на кладбище Булурис, где похоронено 464 воина французской армии. Несмотря на дождь, Князь Альбер II также принял участие в этой церемонии, чтобы почтить ветеранов.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец — Эммануэль Пита (Emmanuel Pita)

Этот первый прорыв на территорию Франции позволил подготовить высадку в Нормандии, а также освободить регион от обескровленной немецкой армии.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец — Эммануэль Пита (Emmanuel Pita)

Пьер Дарту – в одной из своих последних поездок

Пьер Дарту был в Ля Мот на торжественном открытии памятника генералу Фредерику © Манюэль Витали (Manuel Vitali) / Дирекция по связям

В Ля Мот, первой французской деревне между Фрежюс и Драгиньяном, освобождённое американскими парашютистами, государственный министр Княжества, Пьер Дарту, участвовал в торжественном открытии статуи Робера Фредерика, командующего силами 1st Airbone Task Force. Этому герою Второй мировой войны теперь установлен бронзовый памятник в 1,9 метра, частично профинансированный Монако.

© Манюэль Витали (Manuel Vitali) / Дирекция по связям

«Это очень волнительный момент, Княжество приняло правильное решение – поучаствовать в возведении этого памятника. Князь принял в этом особое участие, ведь это дань памяти тем, кто освободил и Францию, и Монако», заявил Пьер Дарту в эфире Monaco Info.

Государственный министр Пьер Дарту © Манюэль Витали (Manuel Vitali) / Дирекция по связям

Чествования в Монако – 3 сентября

В свою очередь Монако будет отмечать 80-летний юбилей освобождения 3 сентября. В 17:00 перед памятником погибшим на кладбище Монако начнётся военная церемония, в которой будет участвовать Князь Альбер II. Он произнесёт речь в присутствии трех военных групп из Монако, Франции и США.

В 18:00, после возложения цветов к мемориальной доске в память о монакском резиденте Рене Боргини и его связной Эстер Поггио на фасаде Национального совета, Князь торжественно откроет экспозицию «Освобождённое Монако!» в холле Государственного министерства.

Во всём городе Комитет чествования организует мероприятия, чтобы ещё раз пережить этот исторический момент – освобождение Монако.