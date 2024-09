Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent le tout nouveau Collège Charles III

Après avoir dévoilé la plaque inaugurale en présence de M. Didier Guillaume, ministre d’Etat, de Mgr Dominique-Marie David, archevêque de Monaco et des autorités monégasques, le Couple Princier a débuté la visite de l’établissement par le restaurant scolaire, l’amphithéâtre et 2 salles de classe © Eric Mathon / Palais Princier

Ce jeudi 12 septembre, la Principauté a célébré l’ouverture du Collège Charles III, un établissement moderne et ambitieux, symbole de l’engagement princier en faveur de l’éducation. En présence du Prince Souverain et de la Princesse Charlène, ainsi que de nombreuses personnalités, cet événement a été salué par le Ministre d’État Didier Guillaume comme un moment rare et symbolique pour Monaco.

L’inauguration du nouveau Collège Charles III marque une étape significative pour la Principauté. Ce nouvel établissement, véritable joyau architectural et pédagogique, illustre la volonté du Gouvernement Princier de placer l’éducation au cœur de ses priorités.

« Inaugurer un établissement scolaire neuf ne se voit pas tous les jours », a rappelé le Ministre d’État dans son discours. Ce collège représente un aboutissement, fruit de cinq années de conception et de huit années de travaux, répondant à des exigences techniques et environnementales élevées.

Un lieu d’apprentissage moderne et polyvalent

Conçu pour accueillir entre 1 200 et 1 500 élèves, le Collège Charles III se distingue par son approche pédagogique innovante, intégrant les nouvelles technologies et une flexibilité dans l’aménagement des classes. Loin de se limiter à l’enseignement des savoirs académiques, ce projet s’inscrit dans une démarche globale d’éducation, visant à former des individus capables de réflexion critique et d’objectivité.

Le bâtiment de 23 805 m², certifié Haute Qualité Environnementale, met l’accent sur le bien-être des élèves et des enseignants. Les infrastructures incluent un gymnase, une piscine, un amphithéâtre de 300 places et une médiathèque, créant ainsi un environnement propice à la fois à l’apprentissage, à la culture et au sport.

« Tout est donc mis en œuvre pour que ce lieu polyvalent permette la naissance et la concrétisation de nombreux projets culturels et sportifs, dans la tradition humaniste. Polyvalence et sérénité caractérisent indéniablement cet environnement d’enseignement et de détente. Car un collège, c’est évidemment un lieu d’apprentissage mais aussi un lieu de vie », poursuit le Ministre d’État.

Un défi architectural et technique relevé

Implanté sur une parcelle atypique de 250 mètres de long, le Collège Charles III a nécessité une conception particulièrement ingénieuse. La charpente métallique de 1 300 tonnes d’acier et ses 40 000 boulons témoignent de l’envergure technique du projet. Les architectes monégasques Christian Curau et François Lallemand ont su relever le défi de créer un espace optimisé, dans un contexte urbain dense.

En outre, ce nouveau collège se distingue par ses abords piétonniers végétalisés, un aménagement qui s’inscrit dans une démarche durable, favorisant la qualité de vie des élèves et du personnel.

Un engagement fort pour l’éducation et la citoyenneté

Ce nouvel établissement n’est pas qu’un lieu d’apprentissage académique. Il est aussi un espace de vie et de développement personnel, offrant aux collégiens une ouverture vers la culture et le sport.

Le mur d’escalade de 67 m² et la diversité des équipements sportifs s’inscrivent dans la tradition sportive de la Principauté, tandis que la médiathèque et les salles d’art et de musique encouragent la créativité et l’épanouissement intellectuel.

« À l’heure où nous sommes de plus en plus les yeux rivés sur nos écrans de téléphones portables, nous pouvons légitimement être inquiets de cette dépendance collective. Le numérique est bien sûr un progrès, mais le sport, les disciplines artistiques et culturelles sont tout aussi importants.

Ici, les élèves ont absolument tout à leur disposition pour lever le nez de leurs écrans et s’épanouir dans bien d’autres choses. Profitez-en. On dit que L’éducation est l’encadrement de la curiosité. Alors chers élèves du collège Charles III, soyez curieux, soyez immensément curieux », conclut M. Didier Guillaume.

Crédits photos : Eric Mathon / Palais Princier / Gouvernement Princier.

