Transavia annuncia una nuova rotta per il Nord Africa dall’aeroporto di Nizza

Dovremo aspettare ancora qualche settimana prima di poterne approfittare per tutto l’inverno.

La compagnia low-cost del Gruppo Air France-KLM potenzia la sua offerta dall’aeroporto di Nizza Costa Azzurra con un nuovo volo diretto per Algeri, capitale dell’Algeria, per la stagione invernale.

Dal 27 ottobre 2024 potrete quindi salire a bordo di un aereo Transavia per volare da Nizza ad Algeri a partire da 49 € a tratta. Per quanto riguarda la frequenza, la compagnia ha previsto due voli a settimana, il giovedì e la domenica.

L’inaugurazione di questa nuova rotta risponde a una “forte domanda degli utenti che desiderano approfittare di un’offerta low-cost per andare in vacanza e raggiungere la famiglia e gli amici in Algeria”. Al momento la compagnia aerea offre voli per l’Algeria da otto città francesi: oltre a Nizza, ci sono Parigi-Orly, Nantes, Lione, Montpellier, Strasburgo, Tolosa e Marsiglia.

Potete iniziare subito a pianificare le vostre vacanze, perché i biglietti sono già disponibili sul sito di Transavia.