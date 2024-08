Salon international du livre de Monaco : Un nouveau chapitre pour la francophonie littéraire

Le 13e salon s'apprête à accueillir plus de 140 auteurs © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le salon aura lieu le 7 et 8 septembre au Grimaldi Forum, de 10 heures à 18 heures.

Le Salon du Livre de Monaco s’apprête à accueillir une nouveauté de taille pour sa 13e édition. Pour la première fois, le réseau francophone international « Rencontre des Auteurs Francophones » y participera avec une délégation d’une vingtaine d’auteurs en provenance du monde entier (États-Unis, Suède, Suisse, Comores…). L’occasion de faire découvrir au public monégasque la diversité et la richesse de la littérature francophone.

Créé en 2020 à New York pour célébrer le cinquantenaire de la Francophonie, le réseau réunit 360 écrivains issus de 52 pays différents. Marrainé et parrainé par des figures emblématiques telles que Marc Levy, Yasmina Khadra, ou encore Amanda Sthers, ce réseau s’est donné pour mission de rendre la culture francophone accessible à tous et de mettre en lumière les auteurs francophones dans le monde.

Le salon « voyage, voyage »

Organisé par Les Rencontres Littéraires Fabian Boisson, le salon placé sous le thème du voyage, reçoit cette année comme invité d’honneur, Gilles Kepel, politologue français, spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain. Il sera possible de le rencontrer le samedi 7 septembre à 16 heures lors d’un café littéraire.

Au total, plus de 140 auteurs de 12 nationalités différentes se retrouveront au Grimaldi Forum pour faire découvrir leurs œuvres, rencontrer leurs lecteurs et échanger avec eux. 20 conférences viendront également ponctuer le rendez-vous littéraire. La première annoncée portera sur les liens entre l’œuvre de Dostoiesvki et sa présence permanente dans les films, de Hitchock à Columbo, de Simenon à Maigret. Elle sera présentée par Bastien Loukia, jeune scénariste auteur d’un livre sur le sujet.