True Crime : quand le réel devient une oeuvre artistique

Retrouvez 8 œuvres sélectionnées par les bibliothécaires de Monaco pour vous accompagner pendant vos vacances.

L’attrait pour les faits divers n’a jamais cessé de captiver l’imagination du public. Apparu au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle, le true crime, genre littéraire, relate de réelles affaires judiciaires et suscite, à bien des égards, de nombreux questionnements et une seule volonté chez le lecteur : connaître le fin mot de l’histoire.

Publicité

Sophie et Nathalie, toutes deux travaillant à la médiathèque de Monaco, nous ont concocté une sélection de livres, films, mini-séries et bandes-dessinées pour explorer cet univers sombre et fascinant à la fois, au bord de l’eau, en pleine ville ou en campagne pour terminer ce mois d’août.

Livres

De sang-froid – Truman Capote

© Monaco Tribune / Théo Briand

Véritable chef-d’œuvre qui a lancé le genre, De sang-froid plonge le lecteur dans l’histoire vraie du meurtre de la famille fermière Clutter dans le Kansas en 1959. Truman Capote y décrit avec minutie les événements qui ont conduit à ce crime, les enquêtes et les procès, offrant une analyse profonde des criminels et de la société américaine d’alors.

« Truman Capote est allé voir les deux jeunes prisonniers pour les interroger », nous explique Sophie. « Il a carrément fait un travail d’investigation sans prendre partie. C’est au lecteur de se faire sa propre opinion ! », continue-t-elle pleine d’enthousiasme.

Laëtitia ou la fin des hommes – Ivan Jablonka

© Monaco Tribune / Théo Briand

Ivan Jablonka, historien et écrivain, retrace avec ce livre le destin tragique de Laëtitia Perrais, jeune fille « enlevée près de chez elle et assassinée » en 2011. À travers une enquête rigoureuse et un récit poignant, l’auteur examine les dysfonctionnements de la société et de la justice, et interroge les violences faites aux femmes.

« Pendant deux ans l’auteur a rencontré la famille, les proches, assisté au procès du meurtrier en 2015. Il a finalement étudié ce fait divers comme un objet d’histoire », nous raconte Sophie avant de terminer par dire que ce livre est « à la frontière entre l’histoire, la littérature et les sciences sociales. »

Pour finir de vous convaincre, le livre a été salué par la critique au moment de sa sortie et a même remporté le prix Médicis et le prix littéraire du Monde.

Le Pull-over rouge – Gilles Perrault

© Monaco Tribune / Théo Briand

Ce livre revient sur l’affaire Christian Ranucci, l’un des derniers condamnés à mort et guillotiné en 1976 pour l’enlèvement et le meurtre de Marie-Dolorès Rambla. L’auteur Gilles Perrault, à la fois journaliste, avocat et écrivain mène une enquête minutieuse qui met en lumière les zones d’ombre et les possibles erreurs judiciaires de cette affaire emblématique de la peine de mort en France.

« Au moment de son exécution, Ranucci est revenu sur ses aveux », nous explique Sophie. Originaire de Nice, le meurtrier présumé « quitte Marseille, provoque un accident et plutôt que de s’arrêter, il s’enfuit. » De nombreuses personnes ont témoigné contre lui mais les témoignages n’ont jamais été fiables. Et si, comme le démontre Gilles Perrault et contre toute attente, ce n’était pas lui le coupable et qu’il avait été exécuté injustement ?

Top 4 des jeux de société du moment selon la Ludothèque de Monaco

Le Dahlia noir – James Ellroy

© Monaco Tribune / Théo Briand

« A la fois fait divers réel, à la fois roman policier », le Dahlia noir est un de ces classiques à lire. James Ellroy raconte le meurtre non résolu d’Elizabeth Short en 1947. L’auteur tisse une intrigue complexe où fiction et réalité se mêlent, offrant un portrait sombre de Los Angeles et de ses recoins les plus obscurs entre la pègre, la prostitution et les flics véreux.

« 1947, la police trouve sur un terrain vague, une femme complètement démembrée. Cette fameuse femme s’appelait Elisabeth Short, elle avait 22 ans et c’était une une starlette » introduit Sophie. L’histoire est basée sur une véritable affaire criminelle qui n’a jamais été résolue jusqu’à présent. Plus de 50 personnes ont avoué avoir commis ce meurtre mais lequel est véritablement le tueur ?

Film et mini-série

Depuis quelques années, les plateformes de vidéos à la demande surfent sur le succès proposant çà et là des séries dédiées à des tueurs en série ou des docu-fictions. Si Nathalie ne devait retenir que deux oeuvres, elle retiendrait :

Tant qu’ils ne trouvent pas le corps – Rémi Lainé et Pascale Robert-Diard

Cette mini-série en trois épisodes revient sur l’un des feuilletons qui a bousculé notre région : la disparition mystérieuse d’Agnès Leroux, la fille des propriétaires du Casino Le Ruhl à Nice. Avant de disparaître, elle avait donné 3 millions de francs à son amant.

A ce jour, le corps n’a d’ailleurs toujours pas été retrouvé. « C’est vraiment génial, complètement haletant. C’est impossible de ne pas regarder les trois épisodes d’affilée », nous avoue Nathalie.

La mini-série est disponible sur la médiathèque numérique.

Thriller, érotisme et jeunes adultes : la sélection des livres de l’été de la Médiathèque de Monaco

Le Procès Goldman – Cédric Kahn

Ce film retrace le procès médiatisé de Pierre Goldman, accusé de plusieurs braquages dans les années 1970. Il offre une immersion dans les salles d’audience, révélant les stratégies de défense et d’accusation, et questionne la notion de justice autour du frère de Jean-Jacques Goldman.

Il est aussi disponible sur la médiathèque numérique et à la vidéothèque.

Bandes-dessinées

Weegee – Max de Radiguès

© Monaco Tribune / Théo Briand

Cette bande-dessinée retrace la vie et la carrière de Weegee, célèbre photographe de presse new-yorkais des années 1930 et 1940, connu pour ses clichés saisissants de scènes de crime orchestrées par la mafia de l’entre-deux-guerres. À travers des planches inspirées de la vie de Weegee, « on tombe dans la prohibition » et les années noires new-yorkaises comme nous explique Nathalie.

Petit bonus, la BD contient à la fin un dossier documentaire pour en apprendre plus sur ce photographe et journaliste de talent à travers ses vraies photos.

Tu ne tueras point – Christophe Hondelatte

© Monaco Tribune / Théo Briand

Tu ne tueras point est une adaptation en bande dessinée d’une série de chroniques radiophoniques de Christophe Hondelatte. Cette BD se penche sur une dizaine d’affaires criminelles qui ont marqué l’actualité judiciaire française. Chaque chapitre explore un fait divers particulier plus ou moins loufoque. Adjoint d’un maire FN, 38e fortune de France, SDF épris de Brassens, petit dealer, chaque affaire est dépeinte avec un certain humour.