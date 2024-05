Top 4 des jeux de société du moment selon la Ludothèque de Monaco

Pour une partie rapide ou pour un après-midi jeu, la sélection s’adresse à tout le monde.

Les beaux jours reviennent et les jours fériés se succèdent ces prochains mois alors pourquoi pas lancer une petite partie ? Eh oui, le jeu de société a la cote en ce moment ! Depuis plusieurs années, les bars à jeux fleurissent partout et l’on assiste à un retour en force des jeux de plateau.

Pour vous aider à faire votre choix face à la pléthore de jeux existants, Frédéric Chauvy et son équipe de la ludothèque de Monaco nous ont spécialement concoté une sélection de leurs jeux préférés du moment.

1. Roi en équilibre, HABA

Le plateau et le lion Léo © Monaco Tribune

Devenez le Robin des Bois des animaux. Face à un roi lion cupide qui trône sur une montagne de richesse, le but du jeu est de récupérer, habilement à l’aide d’un bâton et sans faire tomber le roi, les piles d’argent qui supportent la plaque. Petit à petit, l’équilibre de la plaque est déstabilisé et celui qui fait tomber le roi récupère une tomate pourrie. Le vainqueur sera celui qui aura remporté le moins de tomates à la fin de la partie.

Petit jeu simple d’accès et rapide, Roi en équilibre convient surtout aux enfants mais également à quiconque souhaite pratiquer son adresse.

2. Love Letter, Filosofia

« Love Letter Princesse Princesse » est une adaptation et repose sur le même concept. © Monaco Tribune

Épris d’un amour incommensurable pour une princesse, les joueurs de Love Letter doivent lui transmettre à tout prix leur lettre d’amour sans se faire repérer. Si quelqu’un vous découvre, vous êtes éliminé. « Un jeu qui va générer beaucoup de mauvaise foi chez ses joueurs et donc qui est souvent très apprécié », nous révèle Frédéric Chauvy.

L’objectif est de disposer de la carte la plus puissante. Chaque personnage, au nombre de 10, a un effet spécial qui peut chambouler complètement le cours de la partie. Par exemple, le garde permet de dénoncer une carte en main chez l’adversaire avec l’opportunité de l’éliminer si la révélation est exacte. Le prêtre, lui, permet de regarder la main d’un joueur. Celui qui a remporté le plus de manches grâce à sa stratégie remporte la partie.

Les cartes personnages de Love Letter Princesse Princesse © Monaco Tribune

De 2 à 6 joueurs, il est conseillé d’y jouer à partir de 8 ans. Une partie dure en moyenne 15 minutes.

3. Taco Chat Bouc Cheese Pizza, Blue Orange

© DR

Quésako ? Oui, tout le principe du jeu réside dans son nom. Cinq mots absurdes qu’il faut bien garder en tête « puisqu’à chaque fois qu’on joue une carte, on doit dire la séquence peu importe la carte », explique Frédéric Chauvy. Si la carte correspond au mot énoncé, il faut taper le plus rapidement sur la pile de carte. La dernière personne qui tape récupère tout le tas.

L’objectif est de se défausser de toutes ses cartes le plus rapidement possible. Pour pimenter le tout, des cartes spéciales existent comme le gorille, la marmotte ou encore le narval. Lorsqu’elles apparaissent, tous les joueurs doivent faire un geste spécial correspondant à l’animal.

Un jeu de rapidité à jouer à partir de 8 ans entre 2 à 8 joueurs.

4. Dune Imperium, Lucky Duck Games / Dire Wolf

La boîte du jeu Dune Imperium© DR

Pour finir la sélection, Frédéric Chauvy nous présente un jeu « expert ». Il le recommande aux personnes de plus de 14 ans et contrairement aux précédents jeux, une partie peut durer de 1 à 2 heures.

Dans la lignée des films et de la redécouverte de la licence Dune, le jeu de société rafle les prix et affiche d’excellentes critiques. A commencer par notre ludothécaire : « c’est un jeu de stratégie très bien adapté qui peut faire entrer les gens dans la catégorie expert. »

Dans ce jeu de société pour 1 à 4 joueurs, vous incarnez un personnage d’une des grandes maisons (Atréides, Thorvald, Harkonen…) en lice pour le contrôle de la planète désertique Arrakis. L’objectif est de construire le plus puissant des decks en renouvelant ses cartes stratégiquement pour récolter de « l’épice », matière première essentielle, et des « solaris », monnaie de l’univers. Ne reste plus qu’à occuper les zones du plateau grâce à ses agents et à ses troupes recrutées.

La mise en place peut-être longue mais elle en vaut la chandelle © Monaco Tribune

« C’est aussi un jeu de ‘placement d’ouvriers’ parce qu’on doit placer ses pions sur différents endroits qui ont chacun des effets différents », explique Frédéric Chauvy. Les cartes intrigues viennent retranscrire les machinations et les trahisons présentent dans l’univers Dune et permettent de renverser totalement la situation.

A chaque action, « on a un petit coup d’éclat et c’est ce qui fait la force du jeu. On a que des bons retours ! », résume le ludothécaire. Alors, que la difficulté expert ne vous fasse pas peur, essayez ce jeu « bien désigné et accessible » que Frédéric Chauvy et toute l’équipe de la ludothèque se feront un plaisir de vous expliquer.

Pour rappel, vous pouvez emprunter trois jeux de société par carte pendant une durée d’un mois.

Ne manquez pas les soirées jeux organisées par la Ludothèque. La prochaine se déroule le 17 mai à 19 heures autour du jeu Get Lucky !

Pour s’essayer à un autre genre, là aussi ultra tendance, la ludothèque prépare pour le mois de juillet une soirée jeu de rôle. Remis au goût du jour grâce à internet et à des jeux vidéo populaires comme Baldur’s Gate 3 (Donjons & Dragons), le jeu de rôle consiste à incarner un personnage et interagir avec les autres participants présents en faisant des choix selon l’histoire narrée par le maître du jeu.

Une belle expérience à essayer pour ceux qui ne connaissent pas !