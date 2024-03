Apprendre à jouer, s’amuser et emprunter : bienvenue dans la ludothèque de Monaco

Organe de la Médiathèque de Monaco, la ludothèque présente des jeux en tout genre et pour tous les âges.

Publicité

Ce mois de mars 2024, la Médiathèque de Monaco a ciblé le jeu vidéo sous toutes ses coutures. Ateliers, tables rondes, animations, sessions de jeu… Les rendez-vous étaient nombreux et il est encore possible de profiter d’une partie du programme, à retrouver sur cette page.

« Nos objectifs, ça va être de faire en sorte que le jeu vidéo soit vu, ici à la Médiathèque, comme un média d’échange, de lien social ». Ludothécaire diplômé depuis 6 ans, Frédéric Chauvy travaille à la ludothèque monégasque depuis le mois de novembre et est arrivé quelques semaines après son collègue, Nathan Tibaut. Tous les deux ont participé à l’élaboration de ce mois dédié au jeu vidéo, un format de jeu qui pleinement partie du panel proposé par la ludothèque. Sur place, plus de 80 jeux vidéos sont disponibles à l’emprunt, pour la Nintendo Switch, les Playsation 4 et 5 ou encore la Wii U.

Plus de 80 jeux vidéos sont dans les rayons de la ludothèque monégasque. ©Monaco Tribune

Chaque semaine, l’établissement organise des temps dédiés aux jeux vidéos, le lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h. « On va permettre aux gens de venir jouer, on va installer un espace dédié avec nos différentes consoles », décrit Frédéric, qui évoque un grand succès pour ces moments qui interviennent après la fin de l’école chez de nombreux jeunes. « On a tous les profils : les joueurs expérimentés qui viennent essayer un jeu, ceux qui ne peuvent pas forcément jouer chez eux ou encore ceux qui ne savent pas jouer ».

Le conseil et l’accompagnement font aussi partie du quotidien de l’équipe de la ludothèque, et pour tous les âges. « Selon les comportements que l’on va observer chez les plus jeunes, on peut également en parler avec les parents. La ludothèque, c’est aussi l’accompagnement à la parentalité et face aux jeux vidéos, les parents ont souvent des réactions différentes, allant jusqu’à la diabolisation. »

Frédéric l’assure, la médiation fait partie intégrante du travail à la ludothèque. En témoigne les soirées organisées sur place, comme celle intitulée « Combat de générations : parents contre enfants ». L’objectif : accumuler des points en faisant jouer les petits contre les grands et en remportant la victoire sur Tetris, Mario Kart, Steer Fighter ou encore Just Dance. Avec 64 points chacun, les parents et les enfants ont enregistré une égalité parfaite. « On essaye de rassembler tout le monde, lier le jeu à la bonne humeur et au partage », ajoute Nathan, qui se réjouit également du futur déménagement de la Médiathèque de Monaco. Le futur bâtiment regroupera les quatre sites de l’actuelle Médiathèque : la bibliothèque Louis Notari, la ludothèque, le secteur musique cinéma et la bibliothèque Princesse Caroline, axée jeunesse. Chacun profitera de plus grands espaces et d’une meilleure disposition, mais il faut d’abord assurer la transition.

La soirée « Combat de générations : parents contre enfants ». ©Ludothèque de Monaco

Car la ludothèque, au-delà du jeu vidéo, comprend pas moins de 1 100 jeux et jouets en tout genre. De société principalement, où la collection impressionnante ravira les amateurs en la matière mais doit aussi être alimentée. « Les jeux et les sélections évoluent beaucoup », témoigne Frédéric qui était au Festival du Jeu à Cannes, au mois de février. Les ludothécaires doivent essayer chaque jeu et en comprendre les bases avant de le proposer au public.

Plus de 1 100 jeux sont disponibles à l’emprunt. ©Monaco Tribune

Côté animations, Frédéric l’assure : « les concepts fonctionnent bien ». Aux soirées dédiées aux jeux vidéos s’ajoutent celles orientées autour du jeu de société, à la belote ou aux jeux de rôles. « On veut proposer un maximum de choses et on retrouve aussi des habitués chaque semaine », sourit l’organisateur. Pour ne rien rater du calendrier, rendez-vous sur le site internet de la Médiathèque de Monaco.

En attendant des futures parties endiablées, Frédéric Chauvy et Nathan Tibaut nous ont sélectionné quelques jeux vidéos à ne pas manquer parmi la sélection que propose la ludothèque.

Hogwart’s Legacy

©PlayStation

Jeu en open world très attendu par les fans de la saga, Hogwart’s Legacy plonge le joueur dans le monde d’Harry Potter. On y incarne un élève de Poudlard, avec la possibilité de choisir l’un des quatre prestigieuses maisons : Poufsouffle, Serdaigle, Griffondor ou Serpentard. On y apprend la magie, explore l’école et les différents lieux de l’univers Potteresque en suivant une histoire principale, où le joueur pourra compter une trentaine d’heures pour la compléter. Empruntez-le à la Ludothèque pendant trois semaines pour y jouer sur votre PlayStation5 !

It Takes Two

©Amazon

Rien ne va plus dans la maison de Rose. Ses parents May et Cody ne trouvent pas de solutions et décident de divorcer. Ne partageant pas cette décision d’adulte et convaincue que ses parents s’aiment toujours, Rose confectionne deux petits personnages à l’effigie du couple en faisant un voeu : que la situation s’arrange. Quelques minutes plus tard, les esprits des deux parents se retrouvent liés aux deux personnages créés par l’enfant. C’est ici que commence It Takes Two, un jeu de coopération, élu jeu de l’année lors des Games Awards 2021. Pour reprendre forme humaine, les parents de Rose vont devoir passer des épreuves imaginées dans leur propre foyer et cohabiter face à ce qu’il ne va pas dans leur couple. It Takes Two se joue à deux joueurs, incarnant chacun un personnage. Découvrez-le en l’empruntant pour y jouer sur votre Nintendo Switch.

The Many Pieces of Mr.Coo

©Amazon UK

Avec Mr.Coo, plongez dans un monde surréaliste où ce petit bonhomme jaune est à la recherche des différentes pièces de son corps. Ce jeu est un « point’n’clic », système que l’on voit de plus en plus rarement sur les sorties récentes. Dans un décor particulier et plutôt loufoque, l’idée est donc de résoudre des énigmes en cliquant sur chaque élément de l’image. Alors, la tête, les jambes ou le buste de Mr.Coo se déplacera en fonction de vos choix et essayera de libérer et retrouver les autres parties du corps cartoonesque. Le personnage de Mr.Coo et du jeu sont des créations de l’artiste Nacho Rodriguez, un animateur 2D récompensé aux Prix Goya pour son court-métrage « A lifestory ». À découvrir sur la PlayStation 5 !

Deep Rock Galactic

©PlayStation

Envie de voyages intergalactiques ? Deep Rock Galactic est un jeu de tir, à la première personne, à jouer en coopération en ligne. Dans un univers futuriste, chaque joueur de votre escouade peut incarner un ingénieur, un soldat, un éclaireur ou un foreur. Ensemble, défendez-vous contre de nombreuses créatures et découvrez des métaux rares pour les ramener sur votre vaisseau. Parfait pour s’amuser entre amis, Deep Rock Galactic est disponible sur PlayStation 5.

Médiathèque de Monaco : plongée dans le genre du thriller