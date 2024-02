En mars, le jeu vidéo sera à l’honneur à la Médiathèque de Monaco

Trois week-ends seront dédiés à des ateliers, conférences et activités autour de l’univers des jeux vidéos.

« C’est un loisir intergénérationnel. On va jouer en famille, adultes contre enfants, toujours dans la bonne humeur et la bonne entente, il y aura même des lots à gagner. » Au micro de Monaco Info, Céline Sabine, la Chef de service adjoint de la Médiathèque, détaille une programmation qui fera le bonheur des amateurs de gaming. Les Bibliothèques Princesse Caroline et Louis Notari ainsi que la Vidéothèque-Sonothèque José Notari accueilleront conférences, tournois, et autres ateliers, pour tous les âges. « On a voulu faire découvrir la diversité des jeux et même le rétro gaming », détaille la responsable.

Discuter de l’influence des jeux vidéos

Plusieurs tables rondes sont au programme tout au long du mois à venir. L’occasion de discuter de l’influence d’un genre parmi les plus populaires, inventé dans les années 70. « L’influence que ces jeux vidéos ont, aujourd’hui encore, sur les artistes, les créateurs que cela soit dans les arts visuels, la musique mais aussi le cinéma, développe Céline Sabine. Des tables rondes pour aborder la question de l’impact des jeux vidéos sur nos sociétés et dans nos vies. »

À noter également, la venue des responsables d’une école spécialisé dans le jeu vidéo, qui viendront présenter « la large palettes de métiers » qui existent dans ce domaine, de la programmation à la création, sans oublier le marketing. Rendez-vous le samedi 9 mars à 16h à la Bibliothèque Louis Notari.

Le programme complet du mois de mars est à retrouver sur cette page.

