Thriller, érotisme et jeunes adultes : la sélection des livres de l’été de la Médiathèque de Monaco

Tout le monde aura de quoi trouver son bonheur dans cette sélection.

L’été pointe le bout de son nez et avec lui la période de farniente. Quoi de mieux lors d’une séance de bronzage ou à l’ombre d’un arbre que de lire un bon livre qui vous transporte dans un autre monde ? C’est ce que vous propose de faire Céline, Ghislaine et Diane de la Médiathèque de Monaco avec la parfaite sélection de livres pour l’été.

1. Fantastique histoire d’amour – Sophie Divry

Fantastique histoire d’amour, Sophie Divry – Editions Seuil, 2024

Commençons la sélection avec un thriller ! Fantastique histoire d’amour se partage entre deux personnages. Un inspecteur du travail lyonnais qui enquête sur une mort au travail et une journaliste qui écrit sur un certain cristal scintillateur qui pourrait bien être plus qu’un nouveau matériau soignant les cancers.

Le livre aborde « des sujets profonds » mais est « plein de rebondissements, comme une série. On ne sait jamais s’il va y avoir une rencontre entre les deux », raconte Ghislaine. « Ça prend les codes du thriller, de la romance et c’est en plus humoristique » conclue la bibliothécaire.

2. Sous les étoiles de Bloomstore Manor – Mary Orchard

Sous les étoiles de Bloomstone, Mary Orchard – Editions Casterman, 2023

Si Les Chroniques de Bridgerton vous ont plu alors peut-être devriez-vous vous pencher sur le roman Sous les étoiles de Bloomstone Manor. L’atmosphère est sensiblement la même si ce n’est qu’elle est un brin plus féministe.

Agathe, à la fin du 20ème siècle, n’a aucune envie de suivre la vie déjà toute tracée par sa mère en épousant un homme du même rang. Non, ce que désire Agathe, c’est étudier. Elle se retrouve encouragée par un voisin qu’elle rencontre dans la résidence d’été de la famille.

L’histoire est l’occasion de découvrir quels étaient les standards dans la société anglaise de l’époque, « tant en tant que châtelain ou noble avec ses serviteurs qu’en tant que femme », nous explique Diane. « Cela permet d’aborder de nombreux sujets de manière très différentes, y compris la sexualité et la quête de soi », termine la bibliothécaire.

3. Odile l’été – Emma Becker

Odile l’été, Emma Becker – Editions Julliard, 2023

Si vous n’aviez pas assez chaud cet été, le livre érotique Odile l’été devrait pouvoir vous aider. Loin des clichés de la dark romance qui reposent sur le schéma de la domination masculine et l’asservissement de la femme, Ghislaine nous explique que le livre, au contraire, « tord le cou aux fantasmes masculins sur la sexualité féminine. »

Le récit débute par la prise de conscience du désir d’une jeune femme pour une autre femme et continue sur leur relation et leur vie. « Les détails sont crus mais jamais vulgaires. Ce n’est pas de la pornographie » précise Ghislaine. Un livre bien tourné qui « se laisse lire ».

4. Appel en absence & Le Filtre

Appel en absence, Cathy Ytak – Editions Nathan, 2023

Le Filtre, Florence Hinckel – Editions Nathan, 2024

Pas envie de trop réfléchir et de passer trop de temps à lire pendant vos vacances ? Les livres de la collection Court Toujours de Nathan sont parfaits. Petits et légers, ils se lisent d’une traite et s’écoutent aussi grâce à une application. Mais attention, les sujets abordés n’en sont pas pour autant dénués de sens et d’intérêts, au contraire.

Diane nous propose Appel en absence, l’histoire d’un adolescent qui apprend que le train que prend son meilleur ami à dérayer et qu’il n’arrive pas à le joindre. Une lecture haletante et angoissante saupoudré d’un « côté addictif assez réussi ».

Autre petit livre qui se lit en 1 heure : Le Filtre. C’est l’histoire, on ne peut plus contemporaine, d’une jeune fille qui découvre une application promettant de lui appliquer, non seulement, un filtre virtuel mais aussi de la métamorphoser dans la réalité.

Un livre qui permet d’aborder la dysmorphobie à travers un récit fantastique mais aussi de parler des sujets de société actuels comme la question de l’image que l’on véhicule sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie.

5. Frappabord – Mireille Gagné

Frappabord, Mireille Gagné – Editions La Peuplade, 2024

Si vous n’en n’avez pas assez des moustiques qui vous piquent alors pourquoi ne pas lire sur des insectes piqueurs, histoire d’alimenter une psychose. C’est ce que Céline nous propose : un roman sur deux temporalités inspiré de faits historiques.

La première concerne « Thomas, un jeune entomologiste envoyé avec d’autres scientifiques sur une petite île sur le Saint-Laurent en 1942 pour effectuer différentes recherches sur des insectes pour mettre au point une arme biologique redoutable. » La deuxième raconte la vie de Théodore à l’été 2023. Théodore n’a pas vraiment de vie à lui, pas de femme, pas de travail stable, il se cherche. En revanche, une chose est sûre, il est extrêmement dérangé par les frappabords, nom donné au Québec aux mouches piqueuses.

Après une forte humidité et la canicule de 2023, une nuée de frappabords attaquent aussi bien les humains que les animaux. Quelque chose de jamais vu. De plus, des accès de rage commencent à se diffuser dans toute la population. Aurait-ce un lien avec les expériences menées par Thomas en pleine seconde guerre mondiale ?