« Monaco et la Mer », un lien profond entre l’histoire de Monaco et la mer

Le vernissage du livre s’est déroulé mercredi 20 mars à l’occasion de la Monaco Ocean Week, en présence du Prince Albert II.

Signé par Denis Allemand, Directeur Scientifique du Centre Scientifique de Monaco, et Philippe Mondielli, Directeur Scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco, « Monaco et la Mer » illustre la relation entre le territoire et la mer, d’une façon à la fois historique et scientifique, accessible à un large public.

« Nous avons voulu essayer de montrer la mer sous d’autres aspects, peut-être méconnus. C’est plusieurs belles histoires dans ce livre. Nous expliquons comment la cité s’est forgée avec la mer… quelles ont été les avancées, les bienfaits que la cité en a retiré », décrivait Philippe Mondielli à Monaco Info. Ce nouvel ouvrage s’inscrit dans la continuité de l’auteur, déjà à l’origine du livre « Monaco au fil de l’eau » paru en 2018.

L’ouvrage regorge d’illustrations et d’infographies – © Communication Director – Frédéric Nebinger

La conception du livre a impliqué un travail méticuleux de recherche, comme en témoigne Denis Allemand, « c’est aussi le plaisir du chercheur, de découvrir l’histoire de son pays. Nous avons épluché énormément d’archives, d’ouvrages, de journaux du XIXe siècle… Avec des anecdotes fantastiques ». Une fois de plus, les acteurs de la Principauté font preuve d’une passion et d’un engagement envers les espaces marins.

Désormais disponible en librairie, « Monaco et la mer » des éditions Gilletta vous permettra de découvrir ces histoires d’un autre temps. Les recettes liées aux ventes seront partagées entre la Fondation Prince Albert II et le Centre Scientifique de Monaco.