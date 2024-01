Comment profiter des bibliothèques participatives à Monaco ?

Le Parc Princesse Antoinette et le Marché de la Condamine ont récemment accueilli deux nouvelles bibliothèques partagées.

Après le Jardin de l’âne à Fontvieille et la gare monégasque en 2019, le Square Gastaud et le Jardin du Trocadero en 2022, la Principauté poursuit sa mise en libre-service d’ouvrages en tout genre. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les bibliothèques en question et d’y emprunter le livre de son choix.

Emprunter, lire, déposer. Voilà l’objectif de ces installations ouvertes à tous. L’occasion de vider ses étagères et de mettre à disposition les livres dont on ne se sert plus. Le but est aussi de promouvoir l’économie circulaire, en donnant une seconde vie à ces ouvrages.

Il est possible de déposer des CD et DVD dans celles du Square Gastaud et au Jardin du Trocadero, tandis que celle du Parc Princesse Antoinette et comporte des livres grand public, ainsi qu’une sélection de livres jeunesse. La structure du Marché de la Condamine propose des ouvrages à destination d’un public plus large, comme des romans, des essais ou de la poésie.

A noter que, prochainement, d’autres bibliothèques partagées dédiées à la petite enfance et à la parentalité verront le jour au sein des crèches de la Principauté.