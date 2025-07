Quelles sont les meilleures activités estivales en Principauté ?

La haute saison bat son plein à Monaco et la Principauté ne manque pas d’idées pour séduire locaux et touristes. Feux d’artifice, villages d’animations, concerts, expositions… le programme est riche et varié, et il faut parfois faire des choix !

Sur notre page Facebook, nous vous avons demandé quelles sont vos activités préférées en été. Tour d’horizon pour vous aider à profiter pleinement de la saison.

Découvrir Monaco

Si vous venez d’arriver à Monaco, le meilleur moyen de prendre vos repères est de découvrir les lieux emblématiques. Et quoi de mieux qu’une visite rapide et pratique à bord du bus à impériale de la société Monaco Le Grand Tour ? Ce circuit, proposé à 25 € par adulte, vous emmène dans les rues iconiques de la Principauté. Le pass vous permet de visiter la ville différemment et vous donne accès à des tarifs réduits dans certains lieux iconiques de Monaco, comme le Musée Océanographique.

Le bus passe par les plus beaux endroits de Monaco © Monaco le Grand Tour

Côté visites, plusieurs endroits sont à découvrir, à commencer par le plus emblématique d’entre tous : le Palais Princier. Jusqu’au 31 août le Palais Princier est à visiter de 10 heures à 18 heures. L’entrée est à 10€ et vous pouvez doubler votre visite avec celle de la collection de voitures du Prince Albert II. L’exposition temporaire « Grace #1 », en hommage à la Princesse Grace occupe quant à elle les grands appartements, sans supplément de prix, et dure jusqu’au 14 septembre.

Pour une activité gratuite et originale, nous vous conseillons de faire le tour du circuit du Grand Prix de Monaco à pied. Ce parcours vous fera traverser les lieux les plus mythiques de Monaco : l’église Sainte-Dévote, l’avenue d’Ostende, la place du Casino, le célèbre virage du Fairmont, le tunnel Louis II, Mareterra et, pour finir, le port Hercule et le fameux virage de la Rascasse.

Le nouvel écoquartier Mareterra est devenu l’une des attractions de la Principauté © Monaco Tribune

Monaco pour tous les goûts

La Principauté regorge également d’activités que locaux et touristes peuvent découvrir. Les feux d’artifice, tirés depuis le port Hercule, sont l’un des moments forts de l’été. Liliane a apprécié le dernier en date : « Très beau le feu d’artifice, je préfère ça aux drones ! » Le prochain se tiendra le 9 août, et si vous ne savez pas depuis où le voir, nous vous avons présenté 5 spots sur nos réseaux sociaux !

Côté culture, l’offre est large. De nombreuses expositions ont lieu en ce moment à Monaco, notamment au Grimaldi Forum où les expositions « Couleurs ! » et « Monaco et les Napoléon(s) » battent leur plein. Le Nouveau Musée National de Monaco met à l’honneur les Cactus.

Sur le port Hercule, l’été est aussi placé sous le signe de l’animation : attractions pour petits et grands, mais aussi le village AS Monaco, qui organise de nombreux événements jusqu’au 24 août. Heidi nous partage ses idées pour encore plus dynamiser cet espace, en proposant de nouvelles activités : « pétanque, filets de volley ball, paniers de basket ball, coin lecture, jeux de société ».

La caravane Rouge et Blanche du Kids Tour est présente sur le Port Hercule © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Se rafraîchir

En ces périodes de forte chaleur, il est également important de se rafraîchir. Le Stade Nautique Rainier ainsi que les autres piscines de la Principauté vous attendent pour un plongeon. Pour ceux qui préfèrent l’eau salée à l’eau chlorée, la plage du Larvotto anisi que le Solarium sont les meilleures solutions ! Jardins, fontaines et espaces ombragés ont été évoqués lors de notre dernier sondage.

La plage du Solarium vous donne un accès direct à mer © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Marcus souligne tout de même le « manque de brumisateurs » et Heidi aimerait plusieurs espaces ombragés, notamment sur le port. Elle propose de « faire de l’ombre avec de la verdure, des fontaines, des assises… »

Le programme est riche et varié pour locaux et touristes ! Que vous soyez passionné de culture, amateur de sorties familiales ou adepte de détente en bord de mer, à Monaco, chacun finit par y trouver son compte.