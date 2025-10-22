Quels sont les lieux de convivialité préférés de nos lecteurs à Monaco ?

Entre la nostalgie des établissements disparus et les dernières transformations urbaines, nos lecteurs nous partagent leurs repères conviviaux en Principauté.

Dans une Principauté en constante évolution, quels sont les lieux où les Monégasques et résidents aiment se retrouver ? Nous avons posé la question à nos lecteurs sur notre page Facebook.

Le Marché de la Condamine, poumon populaire de Monaco

Si certains lieux ont disparu, d’autres résistent et fédèrent toujours. Le marché de la Condamine revient dans de nombreuses réponses. Nathalie cite « la place du marché », tandis qu’un lecteur nous écrit longuement pour défendre ce lieu : « C’est le seul lieu vraiment convivial de Monaco. C’est un lieu central, on peut y manger des plats de qualité et boire pour un montant correct, il y a de l’espace pour partager un repas tout en pouvant se servir chez les différents commerçants du marché. »

Ce même lecteur s’inquiète du projet de transformation du marché qui durera 13 mois : « Je crains vraiment que le nouveau projet ne conserve pas ce caractère convivial en retirant des commerces tels que le Zinc. » Une fermeture annoncée du Zinc qui a suscité de vives réactions : Alain se dit « peiné d’apprendre sa fermeture » et Gisèle apporte son soutien « Pour le Zinc je signe. » Signe d’un fort attachement à cet établissement, une pétition a été lancée pour « Sauver le Zinc » et cette dernière a recueilli en quelques jours plus d’un millier de signatures.

Un nouveau marché qui perdrait son charme et qui pourrait potentiellement perdre de nombreux habitués : « Le marché vit, c’est pour nous le poumon de ce Monaco que nous avons vu se transformer et qui nous rejette un peu plus vers les communes limitrophes voire l’Italie pour passer un bon moment en famille ou entre amis. » Toujours sur la place d’Armes, Jan recommande lui le Barbiss.

Projection 3D des installations temporaires pour la durée des travaux de la halle © Milmo Studio

Des adresses toujours appréciées

Parmi les incontournables, vous êtes plusieurs à nous avoir cité le légendaire Gerhard’s ou bien encore la Brasserie de Monaco. Emmanuelle apprécie également le Trinity, même si certaines nuisances sonores peuvent déranger les riverains comme le souligne Gisele.

En 2024, la bière monégasque a remporté une médaille d’or au Concours International de Lyon ©Brasserie de Monaco

Marie mentionne le rez-de-chaussée du Métropole Shopping Center « pour boire un bon café, un chocolat ou un thé » mais aussi la rue piétonne « où il y a des bars italiens pour boire un bon cappuccino. »

Sara cite également certains quartiers de la Principauté comme Monaco-Ville avec ses ruelles colorées et ses panoramas qui offrent un spectacle « magique ». Elle ressent également plus de convivialité lors d’une balade sur le boulevard des Moulins plutôt que dans les restaurants.

Les ruelles, les commerces et les nombreux visiteurs de Monaco Ville font de ce quartier un lieu convivial de la Principauté

© Monaco Tribune

Une pointe de nostalgie

Toujours pour Sara, résidente en Principauté depuis 2007, les changements constants dans la ville rendent l’attachement à certains lieux de plus en plus complexe : « Il devient difficile de s’attacher à des lieux qui changent si souvent. Comme les nombreuses personnes qui partent d’ici. » Elle évoque avec émotion La Salière « quand on dansait sur les tables et que c’était fou », le Jimmy’z et sa piste lumineuse ainsi que le très regretté Stars’n’Bars « ce lieu qui t’accueillait avec joie même si tu arrivais seule… »

Sara et David se souviennent de La Spiaggia au Larvotto, avec son iconique gecko accroché à l’entrée du restaurant : « Le premier établissement ouvert toute l’année. Qualité, Prix imbattable, convivialité assurée. » Toujours en bord de mer, Jan aime se rendre à la Note Bleue. Cependant, les récents changements apportés au Larvotto font grincer des dents : « Faire plaisir à la poignée d’habitants qui ne sont à Monaco qu’une partie de l’année »

Entre attachement profond et crainte de voir disparaître les derniers lieux populaires, nos lecteurs plaident pour une Principauté qui sache préserver ses espaces de convivialité accessibles à tous.