Le Zinc à la Condamine va-t-il disparaître ? Les habitués se mobilisent

La convention du Zinc n'a pas été renouvelée par la mairie de Monaco © Le Zinc - Facebook

Début octobre, à l’occasion de la présentation des aménagements temporaires pendant la durée des travaux de la halle, la mairie de Monaco a annoncé que la convention du bar le Zinc ne sera pas renouvelée.

Le rideau pourrait bien tomber sur l’un des lieux emblématiques du marché de la Condamine. Le Zinc, bar convivial installé au cœur de la halle depuis plusieurs années, ne verra pas sa convention renouvelée par la mairie de Monaco. Une décision qui a suscité une vive émotion parmi les habitués et les commerçants du quartier.

L’annonce, liée aux futurs travaux de rénovation du marché prévus pour 2026, a rapidement pris une tournure publique. Une pétition intitulée « Contre la fermeture du bar Le Zinc à Monaco » a été lancée le 6 octobre sur la plateforme Change.org. En quelques jours, plus d’un millier de signatures ont été recueillies signe d’un fort attachement à cet établissement considéré comme « l’âme du marché » par de nombreux habitués.

Trois jours après son lancement, la pétition réunissait plus de 500 signatures. Elle en totalise aujourd’hui près de 1100 © Facebook – Le Zinc

Un élan de soutien

Sur les réseaux sociaux, les gérants et les clients expriment leur incompréhension face à cette décision. « Ce sont toutes les générations qui s’y retrouvent, dans ce vieux pays qui a su garder son histoire et son authenticité. On y refait le monde, on s’y retrouve, on s’y reconnaît. Mais aujourd’hui, ce lieu de vie et de partage est menacé de disparaître, emportant avec lui un morceau de notre identité collective », peut-on lire sur le compte officiel Facebook du bar ou encore sur la communauté des amis du marché de la Condamine.

De son côté, la mairie avait invoqué la volonté d’« harmoniser l’espace » de la halle rénovée et d’y intégrer de nouvelles activités, parmi lesquelles une offre de vins et spiritueux. Tandis que les signatures continuent d’affluer, les fidèles du Zinc espèrent encore faire entendre leur voix pour sauver leur bar, symbole d’un certain esprit de convivialité monégasque.