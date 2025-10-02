Le Marché de la Condamine dévoile son installation temporaire sur la Place d’Armes

Projection 3D des installations temporaires pour la durée des travaux de la halle © Milmo Studio

La Mairie de Monaco a présenté mardi les premiers visuels de l’aménagement provisoire qui accueillera les commerçants durant 13 mois de travaux, de janvier 2026 à début 2027.

Lors d’une conférence de presse tenue le 1er octobre, Georges Marsan a confirmé le dépôt officiel du permis de construire auprès des instances gouvernementales pour la restructuration du Marché de la Condamine. « Il est essentiel que ce lieu, si cher à la population monégasque, puisse continuer à vivre ! Un espace d’échange et de convivialité qui doit perdurer et des habitudes de consommation doivent être maintenues. J’en fais un point d’honneur ! », a déclaré le maire.

Le calendrier prévisionnel prévoit l’installation des kiosques en janvier 2026, permettant aux commerçants de continuer leur activité jusqu’aux fêtes de fin d’année dans la Halle actuelle. L’inauguration du nouveau marché est attendue début 2027.

La conférence de presse s’est tenue en salle de conseil © Mairie de Monaco

Des infrastructures temporaires sur-mesure

Le dispositif comprend dix kiosques en bois entièrement équipés pour les activités de restauration. « Nous installerons un four à pizza pour réaliser la traditionnelle socca. Pour produire les sushis, la cabine sera complètement réfrigérée », a expliqué Jean-Philippe Verdino, chef du Service du Domaine Communal, soulignant l’approche personnalisée du projet.

Deux grands barnums compléteront l’aménagement : le premier, de 17 mètres sur 10, accueillera les autres commerces et 65 places assises, tandis que le second, de 12 mètres sur 6, hébergera la boutique Solis Bio. Au total, près de 300 places seront disponibles, dépassant la capacité actuelle.

Des aides financières sans précédent

« Une exemption de redevance pour l’emplacement sur la Place du Marché sera accordée à l’ensemble des personnes qui exploitent aujourd’hui une cabine au sein de la halle », a annoncé Marjorie Crovetto, adjointe au maire déléguée au Commerce. L’eau, l’électricité et le matériel professionnel seront également fournis gratuitement.

Sur les 21 commerces actuels, 18 seront relocalisés sur la Place d’Armes. Deux exploitants ont choisi de prendre leur retraite, tandis que la convention du bar Le Zinc ne sera pas renouvelée, la Mairie envisageant de le remplacer par un caviste.

Situé au pied du Rocher entre la Place d’Armes et la rue Terrazzani, le Marché de la Condamine est depuis toujours un lieu cher à la population monégasque. Après deux rénovations en 1992 et 2012, c’est début 2027 que s’ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire de la Halle © Jerome Hein – The A Group

Un chantier aux normes environnementales

« Nous installerons des capteurs et des sonomètres à l’intérieur et à l’extérieur de la Halle pour contrôler la propagation du bruit », a précisé François Lallemand, adjoint en charge des Services Techniques. Le projet s’inscrit dans la démarche BD2M (Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco), avec un chantier entièrement isolé pour limiter les nuisances.

Les horaires des maraîchers seront réduits jusqu’à midi, libérant l’espace pour davantage de tables au déjeuner. Les ascenseurs depuis la rue Terrazzani et l’accès au parking resteront fonctionnels durant toute la période des travaux.