La bière blanche de la Brasserie de Monaco remporte sa première médaille d’or

Parmi 1858 breuvages en lice, la bière monégasque a remporté une médaille d’or au Concours International de Lyon, qui avait lieu les 22 et 23 mars.

C’est une première pour la Brasserie de Monaco. 1 an après l’obtention d’une médaille d’argent pour sa bière blonde, c’est la blanche qui remporte le graal cette année, à l’occasion de ce concours où 1113 dégustateurs ont testé et analysé 1858 échantillons.

©Brasserie de Monaco

La Blanche de la Brasserie de Monaco (4,8°) est légère, et son goût floral se veut légèrement amer. Le breuvage est fabriqué à base de malts biologiques d’orge, de blé et de houblon tchèque provenant de sources durables et importés de pays proches. Le froment est de style belge « weissbier – witbier » et les nuances d’agrumes, qui proviennent de la sélection des houblons, sont rehaussées par une pointe de coriandre.

« Cette médaille d’or témoigne une nouvelle fois de la qualité de nos produits et du soin que nous apportons dans le processus d’élaboration. C’est la 7ème récompense de notre histoire. Elle salue le travail fourni par mes équipes et met en lumière l’unique brasserie de Monaco. Nous faisons à nouveau rayonner la Principauté dans le monde, et j’en suis particulièrement heureux », a réagi Gildo Pastor, Président de la Brasserie de Monaco.

