Национальный совет предложил законопроект о праве на аборт в Монако

Этот законопроект будет вынесен на голосование в ходе весенней сессии парламента © Национальный совет

7 марта, накануне Международного женского дня, Национальный совет представил законопроект, который предлагает новые правила для добровольного прерывания беременности в Монако.

Документ под номером 267 призван обеспечить безопасный доступ к аборту для жительниц Княжества.

Pеклама

Согласно проекту, женщина сможет самостоятельно принять решение о прерывании беременности до 12-й недели без необходимости объяснять причины. Для жертв изнасилования этот срок увеличен до 16 недель. Также предусмотрен «трехдневный период тишины» для обдумывания, чтобы женщина могла окончательно взвесить свое решение. Расходы на процедуру покроет система социального страхования. Этот законопроект направлен на защиту прав женщин и их свободы выбора, оставаясь при этом в рамках политики, при которой аборт рассматривается как исключительная мера.

Председатель Комитета по семейным правам и гендерному равенству Беатрис Фреско-Рольфо и автор законопроекта, отметила, что «этот документ даст женщинам право самим принимать решения о своем теле, а также обеспечит им необходимую поддержку».

Руки спасения: Княгиня Шарлен раскрывает женскую силу

Окончательное решение по законопроекту примут депутаты Национального совета во время весенней сессии. Президент совета Томас Бредзо призвал к спокойному и взвешенному обсуждению, подчеркнув, что, «несмотря на сложность и чувствительность темы, важно учитывать современные реалии и брать на себя ответственность». Инициатива была представлена на фоне активных общественных дискуссий о праве на аборт и вопросах, связанных с «правом на смерть». Эти темы уже обсуждались на заседании Национального совета 29 января.