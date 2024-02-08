Все о водительских правах в Монако

Вы хотите получить водительские права в Княжестве? Все, что надо знать о водительских правах категории В – в нашем материале.

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Прежде всего, чтобы получить водительские права в Монако, надо отвечать некоторым критериям. Во-первых, вам должно быть не менее 18 лет. Во-вторых, вы должны иметь монакское гражданство или карту резидента.

Житель соседней коммуны, не имеющий монакского гражданства, не может получить права в Княжестве. Тем не менее, вы можете сдать экзамены на французские права в монакской автошколе, если она их предлагает.

Что касается тарифов, они схожи с французскими – около 50 евро за час вождения. Но в отличие от Франции, в Монако нет обязательного минимального количества часов вождения. По французским правилам вы должны наездить минимум 20 часов перед экзаменом. В Монако вы можете пойти на экзамен, как только инструктор сочтет вас готовым.

Зато никакой финансовой помощи, как например, права за один евро в день, в Монако не предоставляется.

Вам потребуются следующие документы: медицинская справка о годности к вождению дорожного транспортного средства давностью не более трех месяцев, две фотографии на документы, монакское удостоверение личности или паспорт или карта резидента, а также документ, подтверждающий место вашего проживания.

Экзамен на права

Прежде всего, надо сдать экзамен по теории правил дорожного движения (ETG). Как указывает Кристина из автошколы Georges, «в Монако – свои правила дорожного движения, но они схожи с французскими». Однако стоит отметить некоторые отличия: «пользоваться ремнями безопасности необязательно и права не имеют системы очков». Экзамен по ПДД схож с французским, но называется он иначе. Французские правила дорожного движения недействительны для получения монакских водительских прав. Кристина также отмечает, что «к экзамену допускаются лица старше 17 лет и 10 месяцев».

На экзамене по теории надо ответить на 40 вопросов по правилам дорожного движения – дорожные знаки, разрешенные скорости и пр. Допускается не более пяти ошибок. Экзамены проходят в Службе дорожных документов в Фонвьей. Сдача экзамена действительна в течение пяти лет.

После теории надо сдать практический экзамен по вождению, который принимает инспектор по водительским правам и дорожной безопасности. В Монако «их трое», говорит Кристина. И добавляет, что «экзамен – такой же как во Франции», те же условия прохождения: в течение около 45 минут ученик ездит с экзаменатором по заданному им маршруту. В отличие от Франции, к этому экзамену допускаются только лица, достигшие возраста 18 лет. Следовательно, «вождение в сопровождении взрослого» в Монако не разрешено.

Экзамен стоит 30 евро за каждую попытку прохождения. Если вы не сдали экзамен с первого раза, у вас есть еще четыре попытки. «После пяти неудачных попыток ученик должен снова сдавать экзамен по ПДД», указывает Кристина.

Поскольку система водительских прав не основана на очках, все нарушения ПДД наказываются только штрафами, даже если они совершены на территории Франции – © Дирекция по связям

Права – в кармане

Насчет первых лет вождения Кристина объясняет, что в Княжестве «нет испытательного периода и нет обязанности афишировать букву «А» на заднем стекле, как во Франции». Кроме того, с монакскими правами разрешается ездить во всех странах Европейского союза и в Швейцарии. Монакские права действительны и в других странах, но рекомендуется справиться у соответствующего правительства страны, в которую вы собираетесь ехать.

В отличие от расхожего мнения, монакские права – не синоним неприкосновенности. Да, система водительских прав не основана на очках, и все нарушения ПДД наказываются только штрафами, даже если они совершены на территории Франции. Тем не менее, во Франции силы правопорядка могут запретить вам ездить по территории Франции, если вас осудили за нарушение французских правил дорожного движения с последующим временным или окончательным лишением водительских прав.

Иностранные права в Монако

Если вы получили водительские права в другой стране, например во Франции, и переехали жить в Монако, необходимо запросить обмен водительских прав. Этот запрос можно подать после того, как вы окончательно устроились в Монако, т.е. после 186 дней проживания в Княжестве.

Как объясняет Кристина, «у вас есть год, чтобы запросить обмен водительских прав». По истечении этого срока надо будет наездить минимум три часа с инструктором и сдать практический экзамен по вождению инспектору по водительским правам и дорожной безопасности.

Этот порядок применим, если вы имеете водительские права, признанные в Княжестве. В противном случае надо будет пройти и теоретический, и практический экзамены, как те, у кого нет прав.

В течение короткого пребывания в Монако, туристического путешествия или деловой поездки, эта процедура не применяется. Вы можете свободно перемещаться на автомобиле, если ваши водительские права выданы в одной из стран, перечисленных в этом списке.