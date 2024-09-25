Вентимилья: население с нетерпением ждёт перемен в своей жизни

Жители с нетерпением ждут начала крупных проектов, но надеются, что хотя бы пешеходный мостик, разрушенный четыре года назад, будет восстановлен в кратчайшие сроки.

В последние несколько лет новые инвестиционно-строительные проекты преобразования Вентимильи растут как грибы в этом самом западном городке Цветочной Ривьеры. Их инициатор – новый порт Монако, открытый в июле 2021 года. За ним последовал длинный список текущих проектов на стадии эскизов или просто мечтаний.

Pеклама

Наиболее культовые из них – проекты монакского резидента Роба Тилена и его компании Marina Development Corporation вокруг монакского порта с рестораном La Rocca и жилищным комплексом Борго дель Форте, включающим пятизвёздочный отель и люксовые квартиры. На восточной окраине города намечено строительство международного кампуса.

Marina Development Corporation: ключевой игрок в обновлении Вентимильи

В апреле продвижение этих проектов столкнулось с некоторыми негодованиями в муниципальном совете, часть оппозиции критиковала их за недостаточный интерес для жителей Вентимильи. В эксклюзивном интервью изданию Monaco Tribune мэр Вентимильи ответил на вопросы и подробнее рассказал про будущие проекты.

Грядущие перемены вызывают очень разные реакции у жителей города. Их мнения разделились между надеждами на экономическое возрождение и страхом перед опустошающим массовым туризмом.

Амбициозные проекты и надежды

На вопрос о грядущих новых проектах Барбара, ювелир из центра города, отвечает, что «это – хорошее дело! Проекты принесут городу определённый престиж». Она надеется, что «они будут развиваться», и верит в то, что её бутик привлечёт новую клиентуру после строительства пятизвёздочного отеля.

К её мнению присоединяется и Ренато, цветочник на очень посещаемом крытом рынке города, он видит в этих проектах возможности экономического развития. К сожалению, в его словах чувствуется лёгкая горечь: «порт – хорошее дело, потому что его закончили! Всё остальное пока ещё находится в подвешенном состоянии, проект кампуса не движется. Никто не знает, когда он начнётся или когда будет сдан. А так, что касается остального, мы немного отстаём во всём, чем занимаемся. Жаль, но это действительно так…» Тем не менее, цветочник был бы рад кампусу в городе: «Это было бы здорово, тем более, что сейчас это место закрыто, пусто и безобразно. Это было бы хорошо для города и для молодёжи, которая захочет здесь учиться или жить».

Город продолжает жить, благодаря мелкой торговле, стимулируемой монегасками и французами Pеклама »

Чувство незаконченности разделяют многие жители города, например Эмануеле: «я надеюсь всей душой, что эти работы смогут начаться». «Мне не верится, что они смогут всё это сделать», читаем мы в интернете. «Этого никогда не будет», думает Марианджела.

Данила, в свою очередь, обескуражена тем, что всё это ещё остаётся на стадии незаконченных проектов, которых и так очень много. «Конечно, Вентимилье необходимо обновление, но я мало в это верю», комментирует она и разочарованно объясняет, что в любом случае «город хочет и дальше жить, благодаря мелкой торговле, стимулируемой монегасками и французами.»

Ну хотя бы пешеходный мостик…

Многие считают крупные проекты слишком амбициозными, но жители надеются, что хотя бы пешеходный мостик, разрушенный ураганом Алекс, будет построен в кратчайшие сроки. «Ну хотя бы пешеходный мостик…», восклицает одна читательница. А другая иронично замечает: «В один прекрасный день мы увидим пешеходный мостик… во сне», комментирует Карла.

Какой туризм нужен Вентимилье?

Тип туризма – в центре дебатов. Ренато убеждён, что «из толпы туристов хоть кто-то что-то купит», а Барбара, владелица маленького ресторанчика в центре города, категорически против этих проектов и считает их «спекуляцией». Она опасается массового туризма, «ничего не приносящего», «эксплуатирующего людей на благо миллионеров». Она считает, что в Вентимилье возможен другой тип туризма, благодаря, в частности, самой атмосфере города – «пешеходные прогулки, байдарки, парусный спорт и прочее». Она мечтает брать в пример успех «медленного туризма» в итальянском Пьемонте, которому удалось сочетать туризм с бережным отношением к природе.