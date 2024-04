Rififi politique à la mairie de Vintimille concernant les grands projets touristiques

Des désaccords qui pourraient mettre à mal l’hôtel 5 étoiles et le campus prévus.

Le méga projet de restructuration de Vintimille a du plomb dans l’aile. Impulsé par le résident monégasque Robert Thielen et sa société Marina Development Corporation (MDC), il fait actuellement face à une bataille politique au sein du conseil municipal de la ville italienne.

Des voix s’élèvent au sein de l’opposition de gauche pour dénoncer le manque de bénéfice pour l’intérêt public du virage touristique pris par la ville italienne et des nouvelles structures privées qui devraient voir le jour. Officiellement présentées par la MDC, l’hôtel 5 étoiles et le campus privé sont aujourd’hui dans l’attente du feu vert de la part de la mairie.

Pour ne rien arranger à la situation, déjà début janvier, il était reproché au maire d’extrême droite Flavio Di Muro et à son adjoint chargé de l’urbanisme Adriano Catalano de ne pas participer aux réunions du conseil municipal repoussant ainsi sans cesse un accord avec la MDC. Il avait pourtant été décidé qu’elle irait présenter son projet à la Région malgré le manque d’accord préliminaire avec la commune.

La lumière au bout du tunnel ?

Après des mois de doutes et d’inquiétudes quant à la faisabilité du campus et du nouvel hôtel 5 étoiles, il semblerait que la situation se débloque progressivement puisque plusieurs rencontres officielles ont eu lieu ces dernières semaines. Cependant, aucune annonce officielle n’a encore été publiée sur de potentiels compromis et solutions.

En revanche, la Conferenza dei servizi, un organe de coordination entre les administrations publiques italiennes, a rendu un avis favorable au projet soumis par la MDC. De quoi redonner de l’espoir aux soutiens du projet.