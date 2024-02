Quali sono i migliori parrucchieri di Monaco?

Abbiamo raccolto le opinioni degli utenti Google e quelle dei nostri lettori.

Non lasciatevi scoraggiare dalle dimensioni del Principato quando si tratta della cura dei vostri capelli. Su un territorio di 2 km2, infatti, ci sono decine di parrucchieri e barbieri per donne, uomini e bambini. Difficile scegliere il migliore. Non li abbiamo provati per voi, ma abbiamo dato un’occhiata a quelli meglio classificati su Google. Per completare la lista, non esaustiva, abbiamo chiesto ai nostri lettori di condividere i loro parrucchieri di fiducia.

Laura Monaco

Il primo tra tutti è Laura Monaco, nel quartiere della Condamine. Con 5/5 stelle e 44 recensioni al momento della redazione di questo articolo, possiamo affermare che Laura Monaco sia più che approvato. Il salone offre servizi in linea coi tempi, come il French Glossing, per ottenere una colorazione graduale con base perfetta e lunghezze luminose e leggere. Oltre alla qualità dei servizi, le clienti apprezzano l’accoglienza calorosa, la pulizia e l’arredamento.

© Laura Monaco

2 Rue Imberty, 98000 Monaco

Uomo, donna e bambino

Preferibilmente su appuntamento

Compatibile con l’app Carlo

Salon Odyssée

Al secondo posto c’è il Salon Odyssée, sempre nel quartiere della Condamine. Con un voto di 4,6/5 stelle e 112 recensioni, questo parrucchiere ha aperto a Monaco 30 anni fa ed è tra i migliori del Principato. Oltre ai classici trattamenti, come il balayage e il brushing, offre anche l’applicazione di extension e tutta una serie di servizi legati alla bellezza di mani, piedi e sopracciglia. Le clienti sottolineano la qualità dei prodotti utilizzati e la cordialità dello staff. “Il personale del salone è molto attento e si prende cura dei clienti”, ha commentato Veronica.

15 Rue Princesse Caroline

Uomo, donna e bambino

Preferibilmente su appuntamento

Compatibile con l’app Carlo

Le Salon

Restiamo sempre nel quartiere della Condamine, con il salone di Stéphane Madinier. Dopo l’apertura nel 2008, questo hair stylist ha saputo subito farsi spazio a Monaco. Nel 2011, ha anche avuto l’onore di mettere la sua esperienza al servizio della Principessa Charlène, in occasione del matrimonio con il Principe Alberto II. In generale, la clientela del salone apprezza i consigli dei professionisti in base alla forma del viso e alla personalità . Per quanto riguarda il budget, “il rapporto qualità /prezzo è giusto”, ha dichiarato un utente. Su Google, il salone ha un punteggio di 4,8/5 con 36 recensioni.

© Le Salon

31 Rue Grimaldi

Uomo, donna e bambino

Preferibilmente su appuntamento

Compatibile con l’app Carlo

Larry king

Con 5/5 e una ventina di recensioni, l’elegante salone attaccato all’Hotel de Paris si trova nel Carré d’Or, proprio accanto al negozio Balenciaga. “Il trattamento tokio inkarami è fantastico”, consiglia Giulia. Tra tagli, brushing e colore, la clientela definisce i servizi offerti impeccabili. “È incredibile”, ha commentato uno di loro. Anche l’accoglienza e il contesto sono particolarmente apprezzati. Per la cronaca, l’anno scorso Larry King ha acconciato l’attore Tom Holland a Monaco, oltre che, come dimostra il suo account Instagram, una serie di altre celebrità .

9 avenue Princesse Alice

Uomo, donna e bambino

Preferibilmente su appuntamento

Compatibile con l’app Carlo

Aldo Coppola Monte-Carlo

Con un punteggio di 4,6/5 e 49 recensioni, la clientela è unanime. “Impeccabile sotto tutti i punti di vista… Servizio davvero professionale con un ottimo approccio, non invadente e molto piacevole”, ha detto Alina, entusiasta del metodo e delle capacità di questi professionisti formati all’Accademia di Milano. “Per lavare i capelli ti fanno sedere su una poltrona massaggiante e, insieme al massaggio alla testa, è tutto molto rilassante”, ha detto Martina. Il salone offre diversi servizi legati alla bellezza, come manicure, pedicure, make up e barber shop.

© Aldo Coppola

3 Avenue Saint-Michel

Uomo, donna e bambino

Preferibilmente su appuntamento

In un sondaggio lanciato sui social, i nostri lettori ci hanno anche consigliato: Alan Teffler nel Centro commerciale di Fontvieille, VOG sul boulevard Princesse Charlotte, Dry bar Monaco nel quartiere del Larvovtto, Art coiffure in avenue Saint-Laurent, Estoril Coiffure in avenue Princesse Grace, Harmony coiffure sul boulevard du Jardin Exotique, Salon Faudra Tif Hair nel quartiere della Condamine, Valycris nel quartiere della Condamine, Barbara coiffure su quai Antoine-1er, Tita Coiffure a Monaco-Ville, Eric Zemmour su boulevard des Moulins, No Comment in rue Grimaldi, Calypso Coiffure su boulevard d’Italie, New Look in avenue Prince Pierre, Faudra Tif Hair in rue Baron de Sainte-Suzanne, Stori’s al Metropole Shopping Center, Real Coiffure in avenue de la Costa, One Love café di fronte al Lycée Rainier III e Le quai 28 nel quartiere di Fontvieille.