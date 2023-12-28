Топ-5 превосходных бранчей в Монако

В Княжестве Монако огромное количество превосходных мест для поклонников сытных трапез.

Бранч — это особая комбинация позднего завтрака и обеда. Мода на него распространилась по всему миру, и многие рестораны включили его в свои меню. Редакция Monaco Tribune приготовила для вас подборку лучших бранчей в Княжестве, предлагающих разнообразные меню, сеты и шведский стол.

Izakaya Cozza

Этот бранч подается к столу, и за 49 евро можно съесть, сколько душа пожелает. © Izakaya Cozza

В его меню входят такие блюда, как бао с тушённой в соевом соусе говядиной, разнообразие суши и роллов с полусырым лососем или острым тунцом, а также хрустящий карааге из цыпленка. Дополняют меню суп рамен, яйцо всмятку и популярные соленые блинчики «окономияки». На десерт предлагается торт миль-креп с маття и белым шоколадом, а также свежие фрукты или дайфуку с черным кунжутом.

Где: 11, рю дю Портье

11, рю дю Портье Во сколько: каждое воскресенье, с 12 до 15 часов

каждое воскресенье, с 12 до 15 часов Стоимость: 49 евро, коктейль «Личи-беллини» в подарок каждому клиенту

Azzurra Kitchen

Ресторан Azzurra Kitchen в Novotel Monte-Carlo. ©Azzurra Kitchen

Расположенный в пешей доступности от железнодорожного вокзала Монако ресторан Azzurra Kitchen в отеле Novotel Monte-Carlo радушно открывает свои двери как для гостей отеля, так и для широкой публики. Каждое воскресенье вас ждет неповторимый бранч Azzurra в легкой и воздушной атмосфере под стеклянным куполом высотой с трехэтажное здание. Посетителям предлагается выбор из разнообразных сет-меню, включающих в себя фруктовый сок и горячий напиток. В меню — разнообразная выпечка, яичница, тосты и многое другое. Сет-меню Healthy и Azzurra предлагают соответственно пикантный сэндвич от шеф-повара и фирменное блюдо от шеф-повара за дополнительную плату.

Где: 16, бульвар Принсес Шарлотт

16, бульвар Принсес Шарлотт Во сколько: по воскресеньям, с 12 до 14:30.

по воскресеньям, с 12 до 14:30. Стоимость: сет-меню от 25 до 45 евро

Бранч с шампанским

© Monte-Carlo SBM

В отеле Monte-Carlo Bay до июня 2024 года проходит изысканный бранч, который превосходит ожидания самых взыскательных гурманов. Шампанское Taittinger Cuvée Prestige подается без ограничений, а живая музыка помогает создавать великолепное настроение. Меню, разработанное талантливым шеф-поваром Марселем Равеном, включает в себя изысканные мясные и рыбные блюда, а также вафли, блинчики и мороженое, которые дополняют богатство шведского стола. Вариации закусок и блюд салат-бара обеспечивают всё необходимое для полноценного и сытного бранча.

Где: 40, авеню Принсес Грас

40, авеню Принсес Грас Во сколько: каждое воскресенье до 30 июня 2024 г. – с 12:30 до 15:00

каждое воскресенье до 30 июня 2024 г. – с 12:30 до 15:00 Стоимость: 135€ для человека

Pavyllon Monte-Carlo

Бранч в ресторане Pavyllon Monte-Carlo. ©Monaco Tribune

Каждое воскресенье шеф-повар Янник Аллено и его команда предлагают бранч в парижском стиле, включающий выпечку, изысканные паштеты и свежевыжатые фруктовые соки. И это только начало. Есть и новые рецепты, например, оригинальный «Гудвич» — теплые заварные булочки с ветчиной. Или креативные блюда из яиц и блюда, вдохновленные Лазурным берегом от шеф-повара. Сладкоежек ждёт широкий выбор десертов или креп-сюзетт с Grand Marnier к чаю.

Во сколько: каждое воскресенье, с 11:30 до 15:00

каждое воскресенье, с 11:30 до 15:00 Стоимость: 145€ (не включая напитки)

145€ (не включая напитки) Где: 1, скуэр Вомарше

A’Trego

©A’Trego

Каждое воскресенье ресторан, расположенный в порту Кап-д’Ая, приглашает посетителей на бранч Dolce Vita. «Добро пожаловать в солнечный мир итальянских вкусов с нашим праздничным бранчем в дуржеском кругу», — говорится в заявлении ресторана. Гости могут насладиться разнообразным ассорти сыров и итальянских закусок, дополненных яичницей, копчёностями, рыбой, мясом и различной выпечкой. К этому кулинарному празднику жизни прилагается широкий выбор десертов, а также горячие напитки и свежевыжатые фруктовые соки.