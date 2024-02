Vos meilleures idées pour profiter des vacances d’hiver à Monaco

Nous avons demandé l’avis de nos lecteurs sur les réseaux sociaux.

Et oui, cela fait déjà près d’une semaine que les vacances d’hiver ont commencé en Principauté. Mais pas d’inquiétude, vous avez encore jusqu’au 11 mars pour continuer de profiter des activités prévues à Monaco pendant cette période.

C’est pourquoi nous vous avons demandé de nous dévoiler votre petit programme spécial congés d’hiver. L’occasion de partager vos bons plans !

Que faire à Monaco ce mois de mars 2024 ?

Se détendre à Monaco et ses environs

Et si vous optiez pour la simplicité ? Selon nos lecteurs, pas besoin de partir bien loin pour passer de bonnes vacances. En piochant dans les commentaires, une proposition semble ressortir plus que les autres, et c’est celle de « la balade ».

Avec ses 2km2 de superficie, Monaco regorge de parcs et forêts, tels que La Roseraie Princesse Grace, le Jardin japonais ou encore le Jardin exotique. Pour une internaute, impossible de rater le littoral : « Je ferais bien un petit tour à la mer pendant les vacances ». L’occasion de découvrir le quartier du Larvotto, qui détient la plus belle plage de la Principauté, et « visiter Monaco avant la foule de l’été », selon l’un de nos lecteurs.

Et pourquoi pas visiter les villes voisines ? Une lectrice a justement décidé de réaliser « des promenades dans les environs ». On peut citer le Chemin des Douaniers, à Cap d’Ail, le Tour du Cap Martin, à Roquebrune ou encore le Tour de la Tête de Chien.

Des activités sportives et manuelles

Pour beaucoup, vacances riment parfaitement avec moments en famille. « Nous, on compte faire des activités avec les enfants », comme ce lecteur, d’autres commentaires témoignent leur envie de passer du temps avec leurs proches. Une véritable aubaine de sortir de sa zone de confort et opter pour des activités proposées à Monaco. Pour cette internaute, « un stage de danse » est parfait pour perfectionner ses talents pendant les vacances. Si vous êtes plutôt adepte d’art, L’école Supérieure d’Arts Plastiques proposait des « mini-stages » pour les enfants et les adultes au Pavillon Bosio, du 26 février au 1er mars.

Pour les plus sportifs, l’Espace Lamartine est le moyen idéal pour se réunir en famille et profiter des loisirs offerts par ce lieu. Yoga, escape game, cuisine ou encore lecture, chacun peut satisfaire ses envies.

Une escapade à la montagne pour les plus courageux

Si certains s’imaginent déjà en été, pour d’autres, c’est encore le moment de profiter de l’hiver. Pour un lecteur, quoi de mieux que de « manger des crêpes à la montagne sous la neige ». Car oui, Monaco est aussi apprécié pour sa localisation, qui marie à la fois mer et montagne. Il est possible de se rendre à la montagne en moins de 2 heures, pour « aller au ski », ou bien faire « des randonnées neiges », comme le conseillent ces vacanciers. Les stations de Isola 2000, Auron ou encore Valberg sont les stations préférées des Monégasques, pour un week-end à la fois sportif et détente, en famille.

Faire un petit tour à l’exposition du Musée Océanographique

Sans aucun doute, l’activité gagnante de ces vacances de février reste l’exposition « Mission Polaire » du Musée Océanographique. Pour l’occasion, notre concours permettant de gagner des places pour le visiter gratuitement, semble avoir ravi la toile : « Je croise les doigts pour faire découvrir le musée océanographique à ma sœur et ma nièce », déclare cette lectrice. « Je participe avec plaisir, depuis le temps que je veux visiter ce musée », rapporte une autre. Depuis le 4 juin dernier, c’est l’activité la plus populaire de la Principauté. L’exposition propose une aventure au milieu des pôles Nord et Sud pour embarquer au cœur de l’océan, grâce à de nombreuses projections et activités immersives.

Et coup de chance, du 10 février au 10 mars 2024, un billet adulte acheté est égal à un billet enfant offert.

