Que faire à Monaco ce mois de mars 2024 ?

Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée

Le musée Océanographique accueille la XIIe édition des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM) du jeudi 7 au vendredi 8 mars 2024. Ces deux jours seront animés par des conférences et des moments d’échange sur le Rocher. Cette édition s’intitule, « Jardins en Méditerranée », et abordera trois thèmes, « Le temps de l’Abondance, le temps des Vertus, le temps du Merveilleux ». « D’éminents spécialistes éclaireront ces trois temps dans un dialogue fécond et engagé avec des personnalités du monde scientifique, artistique et littéraire. Gageons qu’ils célébreront ainsi l’art des Jardins en Méditerranée. » soutient la présidente Elisabeth Bréaud, Présidente-directrice des RIMM

Dates : Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2024

Lieu : Musée Océanographique de Monaco

Inscription : Site Internet ou par mail, rimm.reservation@gmail.com

Journée internationale des droits des femmes

Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes de Monaco organise un événement spécial en l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars de 9 heures à 18 heures, l’espace Léo Ferré accueillera des tables rondes, conférences et ateliers. Cette journée met à l’honneur les femmes à travers quatre thèmes : l’éducation, la santé, le sport, le travail. Pour clôturer l’événement, le Comité propose un spectacle composé de deux concerts et d’un son et lumière inédit.

Date et horaire : 8 mars 2024 à partir de 9h

Lieu : Espace Léo Ferré, 25 Avenue Albert II, 98000, Monaco

Accessibilité : Entrée libre et gratuite toute la journée

Billets gratuits pour le spectacle : Billetterie

En mars, le jeu vidéo sera à l’honneur à la Médiathèque de Monaco

Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo

C’est le rendez-vous annuel des amoureux de musique classique. Du 13 mars au 7 avril 2024, le Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo est de retour en Principauté. Organisé pour la troisième fois par Bruno Mantovani, directeur artistique de l’événement, le festival, au-delà des concerts, propose des rencontres avec le public à l’occasion de tables-rondes et de conférences dans une multitude de lieux en principauté.

Dates : Du 13 mars au 7 avril 2024

Réservations, programmation : Printemps des Arts

Billetterie : Atrium du Casino de Monte-Carlo, Service Billetterie Place du Casino, 98000 Monaco

Informations supplémentaires : +377 92 00 13 70

Les Sérénissimes de l’humour

La 18e édition des Sérénissimes de l’Humour se déroulera du 12 au 16 mars 2024. Organisé par Monaco Live Productions, l’événement réunit une pléiade d’humoristes, parmi Booder, François-Xavier Demaison ou encore Manu Payet… Placé sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II, les Sérénissimes de l’Humour soutiendront l’association « Fondation Flavien ».

Dates : du 12 au 16 mars 2024

Lieu : Grimaldi Forum

Programmation : Monaco Live Productions

Réservation sur le site du Grimaldi Forum

Monaco Ocean Week

La 7e édition du Monaco Ocean Week est organisée par la Fondation Prince Albert II aux côtés de l’Institut océanographique de Monaco, du Centre Scientifique de Monaco et du Yacht Club de Monaco. La semaine lundi 18 au samedi 23 mars 2024 sera animé par des activités centrées sur l’environnement et l’océan. Au programme, sont proposés des workshops, symposiums, colloques, expositions projections de films… au profit de la protection de la biodiversité marine.

Tarif : Gratuit

Inscription et programme sur le site Monaco Ocean Week

Lieu : Monaco

