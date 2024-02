1 jour, 1 lieu, 1 cause : comment Monaco célèbrera la journée internationale du 8 mars

De 9 heures à 20 heures, les femmes seront à l’honneur à l’espace Léo Ferré.

L’évènement, organisé par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, permettra de rassembler plusieurs acteurs et partenaires, mobilisés pour une cause unique : le droit des femmes.

« Notre souhait est de montrer la force du collectif monégasque engagé pour les droits des femmes, d’où le nom de « PowHer » qui valorise les actions menées et à venir des acteurs de la principauté », explique Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes.

© Gouvernement Princier

Une journée autour de quatre thèmes

L’éducation, la santé, le sport et le travail. Ces quatre thèmes placeront la femme au centre de l’attention, à travers plusieurs stands, conférences, tables rondes, arbre à voeux et ateliers interactifs. L’évènement, libre et gratuit, « se déroulera sur une journée entière, dans un lieu unique, pour une cause commune. Ce sera une belle fête ouverte à tous et toutes », continue ensuite Céline. Un spectacle inédit marquera la fin de cette journée de mobilisation.

Si le 8 mars risque de marquer les esprits, l’engagement continue aussi en 2024, qui promet une année de « mobilisation collective ».