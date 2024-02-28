Чем заняться в Монако в марте 2024 года?

Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи развлечений.

Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (Международные встречи Монако и Средиземноморья)

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С четверга 7 по пятницу 8 марта 2024 года Океанографический музей принимает XII-ю конференцию Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM). В эти два дня на Скале пройдут конференции и дебаты. В этом году конференция «Сады Средиземноморья» охватит три темы: «Время изобилия», «Время добродетели» и «Время чудесного». «Известные эксперты прояснят эти три времени в плодотворном и ангажированном диалоге с деятелями науки, искусства и литературы. Мы уверены, что они воздадут должное искусству Садов Средиземноморья», заявила Элизабет Брео, президент и директор RIMM.

Дата: Четверг 7 и пятница 8 марта 2024 года

Адрес: Океанографический музей Монако

Запись: на вэб-сайте или по электронной почте по адресу rimm.reservation@gmail.com

Международный женский день

Комитет по защите прав женщин Монако организует особое мероприятие в честь Международного женского дня. 8 марта с 09:00 до 18:00 в центре Лео Ферре пройдут круглые столы, конференции и мастер-классы. Этот событие отводит главную роль женщинам по трем темам: образование, здравоохранение, спорт и трудовая деятельность. В завершение этого события Комитет предложит два концерта и новое музыкальное светопреставление.

Дата и время: 8 марта 2024 года с 09:00

Адрес: Центр им. Лео Ферре (Espace Léo Ferré), 25 Avenue Albert II, 98000, Монако

Вход: свободный и бесплатный вход весь день

Бесплатные билеты на спектакль: билетные кассы

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Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo (Фестиваль Весна искусства Монте-Карло)

Это – ежегодное мероприятие для любителей классической музыки. Фестиваль «Весна искусства Монте-Карло» снова пройдет в Монако с 13 марта по 7 апреля 2024 года. Фестиваль уже в третий раз будет организован Брюно Мантовани, его художественным руководителем, и помимо концертов, предложит встречи с публикой в рамках круглых столов и конференций во многих местах Княжества.

Дата: c 13 марта по 7 апреля 2024 года

Бронирование, программа: Printemps des Arts

Билетные кассы: внутренний двор Казино Монте-Карло, билетные кассы на площади Казино, 98000 Монако

Дополнительная информация: +377 92 00 13 70

Sérénissimes de l’humour (Светлейшие юмористы)

18-й фестиваль «Sérénissimes de l’Humour» пройдет с 12 по 16 марта 2024 года. Мероприятие организовано компанией Monaco Live Productions и соберет целую плеяду юмористов, включая Будера (Booder), Франсуа-Ксавье Демезон (François-Xavier Demaison) и Маню Пайе (Manu Payet). Оно пройдет под покровительством Его Светлости Князя Альбера II и поддержит ассоциацию «Фонд Флавьен» (Fondation Flavien).

Даты: с 12 по 16 марта 2024 года

Адрес: Grimaldi Forum

Программа: Monaco Live Productions

Бронирование: на сайте Grimaldi Forum

Monaco Ocean Week

7-й форум «Monaco Ocean Week» организован Фондом Князя Альбера II в партнерстве с Океанографическим институтом Монако, Монакским научно-исследовательским центром и Яхт-клубом Монако. С понедельника 18 до субботы 23 марта 2024 года пройдут мероприятия, посвященные теме защиты окружающей среды и океана. В программе – мастер-классы, симпозиумы, коллоквиумы, экспозиции, киносеансы и пр. в поддержку защиты морского биологического разнообразия.

Билеты: бесплатный вход

Запись и программа – на сайте Monaco Ocean Week

Адрес: Монако

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