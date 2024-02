Cosa fare a Monaco a marzo 2024?

Monaco Tribune ha raccolto i principali eventi da non perdere nel Principato e vi dà qualche idee su cosa fare.

Incontri Internazionali Monaco e il Mediterraneo

Da giovedì 7 a venerdì 8 marzo 2024, il Museo Oceanografico ospita la XII edizione dei Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (Incontri Internazionali Monaco e il Mediterraneo). Le due giornate saranno scandite da conferenze e momenti di scambio sulla Rocca. Questa edizione si intitola “Jardins en Méditerranée” (Giardini nel Mediterraneo) e affronterà tre tematiche: “Le temps de l’Abondance, le temps des Vertus, le temps du Merveilleux” (Tempo di abbondanza, tempo di virtù, tempo di meraviglia). “Illustri specialisti faranno luce su questi tre tempi in un dialogo intenso e appassionato con le personalità del mondo scientifico, artistico e letterario. Ci auguriamo che celebreranno anche l’arte dei Giardini nel Mediterraneo”. afferma Elisabeth Bréaud, presidentessa e direttrice dell’evento.

Quando: giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2024

Dove: Museo Oceanografico di Monaco

Iscrizioni: sul sito internet o via email, rimm.reservation@gmail.com

Giornata internazionale dei diritti delle donne

Il Comitato per la promozione e la tutela dei diritti delle donne di Monaco organizza un evento speciale in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. L’8 marzo dalle 9:00 alle 18:00, l’Espace Léo Ferré ospiterà tavole rotonde, conferenze e workshop. La giornata è dedicata alle donne e affronta quattro tematiche: l’istruzione, la salute, lo sport e il lavoro. Per chiudere l’evento, il Comitato ha organizzato uno spettacolo che prevede due concerti con luci e suoni unici.

Quando: 8 marzo 2024 a partire dalle 9:00

Dove: Espace Léo Ferré, 25 Avenue Albert II, 98000, Monaco

Ingresso libero e gratuito durante tutta la giornata

Biglietti gratuiti per lo spettacolo: Biglietteria

Comicità , dipinti, danza e canto: un nuovo anno vi aspetta al Grimaldi Forum

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo

È l’appuntamento annuale per gli amanti della musica classica. Dal 13 marzo al 7 aprile 2024, il Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo (Primavera delle Arti di Monte-Carlo) torna nel Principato. Organizzato per la terza edizione da Bruno Mantovani, direttore artistico dell’evento, il festival propone, oltre ai concerti, tavole rotonde e conferenze per incontrare il pubblico in tantissimi luoghi del Principato.

Quando: dal 13 marzo al 7 aprile 2024

Prenotazioni e programmazione: Printemps des Arts

Biglietteria: Atrio del Casino de Monte-Carlo, Servizio Biglietteria, Place du Casino, 98000 Monaco

Per maggiori informazioni: +377 92 00 13 70

Sérénissimes de l’humour

La 18esima edizione dei Sérénissimes de l’humour si svolgerà dal 12 al 16 marzo 2024. Organizzato da Monaco Live Productions, l’evento riunisce una serie di comici, tra cui Booder, François-Xavier Demaison e Manu Payet… Sotto l’alto patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II, i Sérénissimes de l’Humour sosterranno l’associazione “Fondation Flavien”.

Quando: dal 12 al 16 marzo 2024

Dove: Grimaldi Forum

Programmazione: Monaco Live Production

Prenotazioni sul sito del Grimaldi Forum

Monaco Ocean Week

La settima edizione della Monaco Ocean Week è organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II in collaborazione con l’Istituto Oceanografico di Monaco, il Centro Scientifico di Monaco e lo Yacht Club di Monaco. La settimana da lunedì 18 a sabato 23 marzo 2024 sarà ricca di attività incentrate sull’ambiente e l’oceano. In programma, workshop, convegni, conferenze, mostre e proiezioni di film… a favore della salvaguardia della biodiversità marina.

Tariffa: Gratis

Iscrizioni e programma sul sito Monaco Ocean Week

Dove: Monaco

