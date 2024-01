Comicità, dipinti, danza e canto: un nuovo anno vi aspetta al Grimaldi Forum

Il centro congressi e culturale di Monaco ha chiuso il 2023 in bellezza ed è pronto a lanciare una stagione 2024 davvero promettente.

Con Galette de rois (una torta tipica dell’Epifania) e champagne, il Grimaldi Forum ha lanciato la stagione 2024. Anche questa volta si prospetta un anno ricco di eventi. A partire da questo giovedì 11 gennaio, potrete assistere ai Thurdays Live Sessions di Nicolas Veroncastel o ancora al folle spettacolo del mago Klek Entos, venerdì 12.

Per quanto riguarda i concerti, il 9 marzo si esibirà Pierre de Maere, vincitore del premio rivelazione maschile ai Victoires de la musique 2023. Il palco accoglierà anche comici come Gad Elmaleh, il 17 e 18 maggio, e Pablo Mira il 1° giugno.

Senza dimenticare la mostra dedicata a Turner, precursore dell’impressionismo, da scoprire quest’estate dal 6 luglio all’1 settembre.

Il 2024 sembra quindi confermare la fantastica programmazione del 2023. La ripresa post-Covid è andata come si sperava, con vendite che hanno raggiunto il 90% del 2019, anno record per il Forum. Gli anni della pandemia sembrano ormai lontani…

Francesco Grosoli, Direttore Generale di CMB Monaco, ha ribadito la solidità della collaborazione con il Grimaldi Forum © Olivier Huitel, Grimaldi Forum Monaco

Un altro anno per l’accoppiata CMB/Grimaldi

Un anno ricco e una collaborazione consolidata. La serata è stata anche l’occasione per rinnovare il legame tra CMB Monaco e il Grimaldi Forum. Partner per il 19° anno consecutivo, CMB ha rinnovato ancora una volta la sua fiducia: “In una coppia, ci deve essere condivisione. Condividiamo gli stessi valori di qualità, di eccellenza e il desiderio di far risplendere il Principato”, ha dichiarato Francesco Grosoli, Direttore Generale di CMB.

E quale modo migliore per farlo se non quello di ampliare i locali. Dopo 10 anni di lavori, il tanto atteso ampliamento sarà terminato all’inizio del 2025. Rappresenta il 50% dell’attuale superficie del forum, con 6.000 metri quadrati di spazio in più.