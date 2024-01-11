Юмор, живопись, песни и танцы – потрясающий новый год в Grimaldi Forum!

Культурный центр и конгресс-холл Монако с блеском закончил 2023 год и открывает многообещающий новый сезон.

Рождественский пирог и шампанское – в такой праздничной атмосфере начинает свой сезон Grimaldi Forum. Как и прежде, его программа богата новинками. В четверг, 11 января, – Thurdays Live Sessions с Николя Веронкастель, а в пятницу, 12 января, – эпатажное шоу иллюзиониста Клека Энтоса.

Что касается концертов, то 9 марта на сцене блеснет Пьер де Мер, юный лауреат премии Victoires de la musique 2023. В зале будет место и юмористам: 17-18 мая выступит Гад Эльмале, а 1 июня – Пабло Мира.

С 6 июля по 1 сентября в Grimaldi Forum будет работать выставка, посвященная Тёрнеру, предвестнику импрессионизма.

Новый 2024 год закрепляет успех прошлого года. Выход из кризиса превзошел все ожидания: оборот Grimaldi Forum достиг 90% рекордного уровня 2019 года. От ковид-19 не осталось и следа!

Франческо Грозоли, управляющий директор монакского банка CMB, подтвердил крепость партнерства с Grimaldi Forum © Оливье Уитель (Olivier Huitel), Grimaldi Forum Monaco

Еще один год партнерства CMB с Grimaldi

Благополучный год и тесное сотрудничество. Этот вечер стал хорошим поводом для возобновления связей банка CMB с Grimaldi Forum. После 19 лет сотрудничества CMB возобновил свое доверие: «в семье все должно быть общим. И мы разделяем общие ценности качества, стремления к совершенству и процветанию Княжества», заявил Франческо Грозоли, управляющий директор CMB.

Что может быть лучше для процветания, чем расширение площадей? После 10 лет строительных работ новые площади будут сданы в эксплуатацию в начале 2025 года. Они представляют собой 50% от нынешней площади, то есть 6 000 новых квадратных метров.