Humour, peinture, danse et chansons, une nouvelle année renversante au Grimaldi Forum !

Le centre culturel et de congrès de Monaco finit en beauté l’année 2023 et lance une saison 2024 pleines de promesses.

Galette des rois et champagne, c’est dans une ambiance festive que le Grimaldi Forum lance son année. Encore une fois, la programmation est riche. Dès ce jeudi 11 janvier avec les Thurdays Live Sessions de Nicolas Veroncastel ou encore le spectacle déjanté du magicien Klek Entos, vendredi 12.

Côté concerts, lauréat de la révélation masculine aux Victoires de la musique 2023, Pierre de Maere est attendu sur scène le 9 mars. La salle fait aussi la part belle aux humoristes avec Gad Elmaleh les 17 et 18 mai, ou encore Pablo Mira le 1er juin.

Sans oublier l’exposition dédiée à Turner, précurseur de la peinture impressionniste, à découvrir cet été du 6 juillet au 1 septembre.

2024 qui s’annonce comme la confirmation de la très bonne année 2023. La reprise a tenu toutes ses promesses avec un chiffre d’affaires qui atteint 90% de 2019, année record du forum. Les années du Covid semblent bien loin…

Francesco Grosoli, administrateur délégué de la CMB Monaco, a réaffirmé la solidité du partenariat avec le Grimaldi Forum © Olivier Huitel, Grimaldi Forum Monaco

Un an de plus pour le couple CMB/Grimaldi

Une année prospère et un partenariat solide. Cette soirée était aussi l’occasion de renouveler les liens entre la banque CMB Monaco et le Grimaldi Forum. Signataire pour la 19ème année consécutive, la CMB a encore renouvelé sa confiance : « dans un couple, il faut qu’il y ait un partage. Nous partageons des valeurs de qualité, d’excellence et l’envie de faire rayonner la Principauté », a affirmé Francesco Grosoli, administrateur délégué de la CMB.

Et quoi de mieux pour rayonner que l’agrandissement des locaux. Après 10 ans de travaux, la très attendue extension sera livrée début 2025. Elle représente 50% de la surface actuelle du site avec 6000 mètres carrés d’espaces créés.