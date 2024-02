Comment redécouvrir Monaco sans se ruiner ? Voici ce que conseillent les Suisses

Paillettes, glamour, prestige… Et pourtant, visiter la Principauté sans se ruiner, c’est tout à fait possible, grâce aux bons plans du quotidien suisse La Liberté.

De son Rocher à son symbolique Casino de Monte-Carlo, en passant par son majestueux Palais Princier, Monaco cache des pépites étonnantes. Dans son article « Evasion : Découvrir Monaco autrement », le quotidien propose quelques adresses, appréciées des Suisses, pour une expérience inédite, au coeur de la Principauté.

1. Un repas à la bonne franquette

Difficile de choisir entre se faire plaisir ou faire attention à son budget… « Et si l’on découvrait Monaco sous un jour différent ? », déclare son auteur, Michel Bloch.

Selon lui, se régaler à Monaco à petit prix n’a rien de difficile. L’article dresse quelques lieux, à la fois abordables et qualitatifs, pour vivre l’aventure monégasque en toute simplicité.

L’un des coups de coeur du déjeuner : le marché de la Condamine, pour déguster un bon plat italien autour d’une table et vous sentir comme à la maison. Expérience qu’il compare à une « stammtisch où chacun s’assoit en fonction des disponibilités. » Impossible ensuite de rater la place du Casino, pour son mythique café de Paris, considéré incontournable par la rédaction. L’article nous amène enfin pour le dîner au Sass Café, où l’auteur y fait l’éloge de Sassa, le patron, qu’il recommande pour être « traité comme une star ».

2. Faire les boutiques, même en étant fauché

Si le luxe prend une grande place à Monaco, la mode du « casual » est tout aussi appréciée. Pour le quotidien suisse, aucun doute, les vendeurs vous aideront à trouver chaussure à votre pied au Capucine’s. Un argument alléchant est même ajouté, pour appuyer les propos : « Il se dit que S.A.S. la Princesse Grace s’y rendait volontiers ». Et, pour une coupe à quelques dizaines d’euros seulement, pour La Liberté, la meilleure option n’est autre que le coiffeur No Comment.

3. Découvrir la nature monégasque

Saviez-vous que « 20% du territoire monégasque est composé de parcs ? », rappelle rigoureusement Michel Bloch. À travers un court résumé des merveilles naturelles du territoire, l’auteur insiste sur le fait que la nature a tout autant sa place sur Le Rocher. L’article évoque en ce sens trois parcs, pour se balader dans la Principauté : La Roseraie Princesse Grace, le Jardin japonais et le Jardin exotique.

4. S’évader le temps d’une nuit

Vous ne connaissez pas l’hôtel Métropole Monte-Carlo ? La Liberté vous le fait volontiers découvrir. Situé en bord de mer, au coeur du dénommé Carré d’or, l’auteur décrit un endroit paradisiaque, qui marie aussi bien le luxe que le confort. Après avoir rencontré son chef étoilé Christophe Cussac et détecter ses secrets, sa conclusion est une cuisine gastronomique, qui s’accorde parfaitement à son ambiance décontractée. Entre piscine d’eau de mer, cocktails avec vue sur mer, et bien d’autres, l’article raconte les activités hors normes que propose celui qu’il qualifie de « paradis », pour une nuit inédite dans la Principauté.

Pour un séjour encore plus insolite, consultez notre article « Comment visiter Monaco avec un petit budget ? ». Monaco Tribune vous propose les périodes idéales pour visiter la Principauté, tout en vous conseillant ses petites astuces pour vous loger moins cher. Si déambuler dans les rues monégasques à pied est tout à fait possible, nous vous proposons les meilleurs sites où acheter votre billet de bus, pour les plus fainéants. Enfin, découvrez nos recommandations favorites, pour des activités gratuites et des repas à petits prix, pour un voyage inoubliable.