Quels sont les meilleurs coiffeurs de Monaco ?

Nous avons collectĂ© l’avis des internautes sur Google et ceux de nos lecteurs.

En matière de cheveux, ne vous fiez pas à la petite taille de la Principauté, car sur les 2 km2, il existe plusieurs dizaines de coiffeurs hommes, femmes et enfants. Difficile alors de choisir le meilleur. Nous ne les avons pas testés, mais nous avons observé quels étaient les établissements les mieux notés sur Google. Pour compléter la liste non exhaustive, nous avons demandé à nos lecteurs de partager leurs bonnes adresses.

Laura Monaco

Zoom tout d’abord sur Laura Monaco situĂ© dans le quartier de la Condamine. Avec 5/5 Ă©toiles obtenues pour 44 avis au moment de la rĂ©daction de cet article, on peut affirmer que cette enseigne a su faire ses preuves. Elle propose des services dans l’air du temps comme le French glossing qui permet une coloration dĂ©gradĂ©e avec une repousse parfaite et des longueurs brillantes et lĂ©gères. En plus de la qualitĂ© des prestations, les clients apprĂ©cient l’accueil chaleureux, la propretĂ© et la dĂ©coration du salon.

© Laura Monaco

2 Rue Imberty, 98000 Monaco

Hommes, femmes, enfants

Préférable avec rendez-vous

Compatible avec l’application Carlo

Salon Odyssée

Vient ensuite le Salon OdyssĂ©e toujours dans le quartier de la Condamine. Avec une note de 4,6/5 après avoir obtenu 112 avis, ce coiffeur installĂ© Ă Monaco depuis 30 ans est classĂ© parmi les meilleurs de la PrincipautĂ©. En plus des prestations classiques telles que les balayages ou les brushings, il propose la pose d’extensions de cheveux et toute une gamme de services liĂ©s Ă la beautĂ© des mains, des pieds et des sourcils. Les clients soulignent la qualitĂ© des produits utilisĂ©s et la bienveillance des Ă©quipes. « Toute l’équipe du salon est très attentive et aux petits soins », a commentĂ© Veronica.

15 Rue Princesse Caroline

Hommes, femmes, enfants

Préférable avec rendez-vous

Compatible avec l’application Carlo

Le Salon

On reste dans le quartier de la Condamine, avec le salon de coiffure de StĂ©phane Madinier. Cet expert a su se faire une place Ă Monaco très rapidement après son installation en 2008 et a mĂŞme eu l’honneur de mettre son savoir-faire au service de la Princesse Charlene Ă l’occasion de son mariage avec le Prince Albert II en 2011. De manière gĂ©nĂ©rale, les clients du salon apprĂ©cient les conseils prodiguĂ©s par les professionnels en fonction de leur visage et de leur personnalitĂ©. Niveau budget, « le prix est en rapport » a indiquĂ© un internaute. Sur Google, la note de l’Ă©tablissement est de 4,8/5 avec 36 avis.

© Le Salon

31 Rue Grimaldi

Hommes, femmes, enfants

Préférable avec rendez-vous

Compatible avec l’application Carlo

Larry king

NotĂ© 5/5 avec une vingtaine d’avis, le luxueux salon rattachĂ© Ă l’HĂ´tel de Paris est situĂ© dans le carrĂ© d’or, juste Ă cĂ´tĂ© de la boutique Balenciaga. « Le soin tokio inkarami est fantastique », recommande Giulia. Que ce soit les coupes, les brushings ou les couleurs, les prestations sont dĂ©crites par les clients comme impeccables. « C’est bluffant », a commentĂ© l’un d’entre eux. L’accueil et le cadre sont Ă©galement forcement apprĂ©ciĂ©s. Le salon propose Ă©galement un service manucure et pĂ©dicure et maquillage sur demande. Pour l’anecdote, Larry King a coiffĂ© l’an dernier l’acteur Tom Holland Ă Monaco et de nombreuses autres personnalitĂ©s, comme en tĂ©moigne son compte Instagram.

9 avenue Princesse Alice

Hommes, femmes, enfants

Préférable avec rendez-vous

Compatible avec l’application Carlo

Aldo Coppola Monte-Carlo

Avec la note de 4,6/5 rĂ©coltĂ©e avec 49 avis, les clients sont unanimes. « Impeccable sur tous les points possibles… Service très professionnel avec une super approche, non invasive et très agrĂ©able », s’est rĂ©joui Alina, ravie de la mĂ©thode et du savoir-vivre se ces professionnels formĂ©s Ă l’acadĂ©mie de Milan. « Pour se laver les cheveux, il y a un fauteuil de massage et combinĂ© avec le massage de la tĂŞte, c’Ă©tait très relaxant », a notĂ© Martina. L’Ă©tablissement propose de nombreuses prestations connexes Ă la coiffure comme la manucure, la pĂ©dicure, un service de maquillage et barbershop.

© Aldo Coppola

3 Avenue Saint-Michel

Hommes, femmes et enfants

Préférable avec rendez-vous

Dans un sondage effectuĂ© sur les rĂ©seaux sociaux, nos lecteurs nous ont Ă©galement recommandĂ© : Alan Teffler dans le Centre commercial de Fontvieille, VOG boulevard Princesse Charlotte, Dry bar Monaco quartier du Larvovtto, Art coiffure avenue Saint-Laurent, Estoril Coiffure avenue Princesse Grace, Harmony coiffure boulevard du Jardin Exotique, Salon Faudra Tif Hair quartier de la Condamine, Valycris quartier de la Condamine, Barbara coiffure sur le quai Antoine-1er, Tita Coiffure Ă Monaco-ville, Eric Zemmour boulevard des Moulins, No comment rue Grimaldi, Calypso Coiffure boulevard d’Italie, New look avenue Prince Pierre, Faudra Tif Hair rue Baron de Sainte-Suzanne, Stori’s au Metropole Shopping Center, Real Coiffure avenue de la Costa, One Love cafĂ© en face du LycĂ©e Rainier III et Le quai 28 dans le quartier de Fontvieille.