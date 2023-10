30 ans du Sass’Café : « c’est devenu une institution monégasque »

Samy et Sassa Treves, respectivement propriétaire et fondateur du Sass' Café aux côtés du Prince Albert II. © Sass' Café

Samy Treves, propriétaire de l’établissement, était l’invité de Monaco Info.

« Tout a commencé en 1993… Mes parents ont créé un endroit familial qui est devenu une institution monégasque », commence Samy Treves, ajoutant qu’à l’époque, ils se sont rendus compte « qu’il manquait un établissement entre les restaurants et les boites de nuit ».

30 ans plus tard, le Sass’ Café est un lieu privilégié par beaucoup et notamment les stars, en témoignent les nombreuses photos ou Samy Treves et son père « Sassa » côtoient les plus grandes stars, du monde du football à celui du cinéma, en passant par la chanson.

Dans les colonnes de nos confrères de chez Monaco-matin, Samy Treves confie d’ailleurs « annoncer d’ici quelques mois une série d’ouvertures, en franchise, à l’étranger ».