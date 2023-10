« Objectif recrutement » pour Amazónico et le nouveau Café de Paris

Les deux établissements ouvrent bientôt leurs portes et de nombreux postes sont à pourvoir.

La Journée des Talents organisée par la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) vient à peine de débuter et les premiers CV sont déjà sur la table.

Mais Jérémy Vacher, directeur général d’Amazónico, Angelo Truisi, son assistant, et William Goix, directeur adjoint, savent qu’ils vont devoir encore trouver de nombreuses perles rares pour compléter l’équipe de l’établissement dont l’ouverture est prévue pour le printemps prochain.

« On a 200 collaborateurs à recruter pour ce projet et on en a déjà trouvé 70, soit un tiers des effectifs, explique Jérémy Vacher. La route est encore longue, mais nous reprenons à peine le recrutement, puisque le projet avait été décalé. Nous sommes quand même très confiants puisque la marque Amazónico est déjà connue à l’international, notamment à Londres, Madrid et Dubaï. La Place du Casino fait aussi rêver et les conditions de travail à la SBM sont très bonnes, donc nous rencontrons tout de même un certain succès dans le recrutement. On espère boucler tout ça d’ici le début de l’année 2024. »

Un service de logement et de navette pour les employés venus de loin

Ce sont justement ces avantages et cette confiance envers les deux institutions qui ont incité la plupart des candidats déjà embauchés l’hiver dernier – alors qu’Amazónico devait ouvrir en juillet – à rester. « Certains ont été replacés à la SBM et d’autres ont pu voyager et intégrer les Amazónico de Londres et Dubaï, ce qui nous a permis de les former et les préparer », explique le Directeur Général.

Avec ses trois futurs bars, l’établissement est en quête, entre autres, d’une trentaine de personnes à ce poste. Sans oublier, bien sûr, la cuisine et le service en salle. A noter que, en phase avec la philosophie de la SBM, les postes juniors ne requièrent pas d’expérience particulière. Les futurs employés bénéficieront même d’un programme de trois semaines d’entraînement avant l’ouverture, pour « lisser le niveau » de tout le monde et permettre à chaque client de bénéficier de la même expérience.

En tout, ce sont un tiers de permanents et deux tiers de saisonniers qui sont recherchés. Et gros avantage pour ceux qui viennent de loin : ils seront logés à proximité par la SBM. « La Société des Bains de Mer privatise notamment un hôtel qui permet de loger et d’offrir un certain nombre de prestations. On mettra aussi en place un service de navette, qui viendra chercher les employés et les déposer directement sur la Place du Casino. C’est clé en main pour eux : pas besoin d’acheter de voiture ou de scooter, pas de caution à déposer, ils maîtrisent le loyer… Ce sont de belles conditions de recrutement, en plus de celles déjà optimales de la SBM », projette Jérémy.

Ce dernier rappelle qu’Amazónico relève d’un partenariat entre la Société des Bains de Mer et D.ream International, « deux leaders en hôtellerie-restauration internationale. Ça permet aux candidats qui nous rejoignent de voyager entre ces deux groupes », conclut-il.

Le Café de Paris cherche ses barmans

De son côté, le Café de Paris finalise son recrutement, en vue de sa réouverture le 14 novembre prochain, comme nous l’explique Eric Gorjux, Directeur de l’établissement.

« On a des postes de barman et de sommellerie à pourvoir, détaille-t-il. On espère pouvoir figer tout ça d’ici une dizaine de jours, pour ensuite nous concentrer sur la préparation des équipes avant l’ouverture. »

Eric Gorjux, Directeur du Café de Paris – © Monaco Tribune

Ce sont donc une dizaine de barmans qui doivent encore être recrutés, sur les 24 originellement nécessaires. « Historiquement, le Café de Paris n’avait qu’un bar, mais le nouveau en aura trois. Et le shift sera très long », explique Eric Gorjux.

Avec ou sans expérience, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. « Ce qui prime, c’est l’humain. On essaie de cerner les caractères. J’y vais au feeling et j’essaie de faire parler le candidat pendant l’entretien, de le mettre à l’aise pour qu’il se dévoile », précise-t-il, tout en se réjouissant de la future réouverture.

Vous n’avez pas pu venir à la journée des talents ? Sachez qu’une autre sera organisée en février prochain. Vous pouvez aussi envoyer directement votre CV à : recrutement@sbm.mc